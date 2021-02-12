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Происшествия

Отцом детей, которых мать голыми повела в лес под Москвой, оказался известный ювелир

Знакомые многодетной считают, что несчастная личная жизнь толкнула женщину на отчаянный шаг
Андрей АБРАМОВАндрей АБРАМОВ
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По статье женщине грозит до 20 лет колонии

По статье женщине грозит до 20 лет колонии

Шокирующая история произошла в Новой Москве в ночь с 11 на 12 февраля. 33-летняя женщина попыталась убить трех детей. Напомним основные факты.

- В поселении Сосенское минувшей ночью на прогулку с собакой вышел местный житель. В лесополосе заметил брошенную «Ладу Веста», которая была запаркована прямо в сугроб. В сторону леса направлялись несколько фигур.

- Парень побежал к авто и увидел на снегу обувь и одежду. Чуть поодаль в сугробах прямо на его глазах незнакомка в слезах кинула в снег трех ребятишек: двое мальчишек — десяти и двух с половиной лет - и 11-месячную малышку.

- Очевидец вызвал полицию и скорую. Выяснилось, что таким образом женщина хотела расправиться с чадами.

- Мать и детей увезли в больницу с обморожениями. По дороге двухлетний мальчик потерял сознание.

Как стало известно kp.ru из источников в правоохранительных органах, мать зовут Наталья В. Она родом из Чебоксар, но последние пару лет перебралась в столицу.

— Всегда была дружелюбной, отзывчивой и очень любила детей — как бы странно это сейчас ни звучало. Одно время даже работала няней. Половину детства прожила в доме бабушки в Тульской области. Ее мама уезжала на заработки в Европу — работала в отелях. Наташа все время ей письма писала, — поделилась с «Комсомольской правдой» подруга Юлия Сорокина (имя изм. по просьбе собеседницы).

После окончания школы Наталья встретила мужчину. Подруги говорят, бизнесмен с ее родного города. У пары появился сын, но до свадьбы дело не дошло. Женщина забрала ребенка и уехала за границу: Арабские Эмираты, Италия. Почти не работала, так как отец ребенка исправно помогал финансами.

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова

Фото: предоставлено пресс-службой

— Примерно пять лет назад она решила вернуться в Россию. Обосновалась в Москве. Работу нашла в мультибрендовом дорогом магазине. Наверное, там и встретила его, — продолжает подруга.

Речь о владельце московского ювелирного дома. 43 года, женат и есть четверо детей. Но, видимо, законного брака продавцу роскоши не хватало.

— Он очень богатый! Несколько раз в год — Лондон, Монако, страны Азии. Его фото в глянцевых журналах, он участвует в аукционах. А она тут в Москве с детьми сидит. Скрывались: Наташа потерла все страницы в социальных сетях, потому что жена этого ювелира очевидно что-то подозревала. В 2018 и 2020 у Натальи появились от него дети. Она дала им необычные имена — сказалась ее религиозность — Лазарь и Марфа, — сообщила kp.ru подруга.

Версию о том, что женщина попала в секту, и поэтому решилась на страшное, знакомые категорически отвергают. Говорят, что скорее всего все на нервной почве:

— Она всю жизнь одна, с детьми. С мужиками ей просто не везло: отбивались от нее деньгами. Наверное, у нее что-то перемкнуло...

ЧТО БУДЕТ С ДЕТЬМИ

— Им уже гораздо лучше! Прогнозы хорошие и буквально в ближайшие часы их могут перевести в обычную палату, где лечение будет продолжено, — сообщила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. — Удалось поговорить со старшим. Ему досталось больше всех, ведь он шёл босиком по снегу. Ножки предстоит лечить серьезно, прогнозы осторожные...

Пока дети в больнице, органы опеки будут искать родственников, чтобы ребята не оказались в сиротском учреждении. Первое время семью будут вести психологи.

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-служба ГСУ СК России по г. Москве:

«Возбуждено уголовное дело по признакам покушения на убийство малолетних. По версии следствия, поздно вечером 11 февраля 2021 года 33-летняя многодетная мать привезла троих детей на территорию лесополосы в Новой Москве. Имея умысел на убийство малолетних, мать раздела их догола и оставила при низкой температуре воздуха на улице. В скором времени следователи проверят состояние ее психического здоровья».

По статье женщине грозит до 20 лет колонии. Однако если ее признают невменяемой, то по решению суда ее направят на принудительное лечение

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