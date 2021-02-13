Плавают в сугробах и откапывают машины: как москвичи переживают рекордный снегопад

Москвичи по-доброму реагируют на обрушившийся снегопад в ночь на 13 февраля. Фото: СОЦСЕТИ

Москвичи по-доброму реагируют на обрушившийся снегопад в ночь на 13 февраля. Такое ощущение, что они соревнуются в том, кто лучше сфотографирует последствия стихии и напишет самую остроумную шутку.

- Сегодня, как и вчера, ничего нового – в Москве идет снег, - написал Александр Новиков.

- Снегоапокалипсис. А мне еще предстоит квест – откопать дачу. Да, еще и доехать в Москву, - написала Оксана Смирнова.

- Наконец-то лопатка пригодилась, а то валяется в машине, уже думал выбросить, - написал Дмитрий Самохин.

Некоторые хотели бы просто остаться дома, пить чай, но придется искать свою машину среди сугробов.

- Какие планы на выходные?

- Откопать до понедельника машину.

Еще одна шутка про отмену фестиваля «Тепло». Синоптики говорят, что такое слово применительно только в 20-х числах февраля, когда на градуснике будет -3… -5 градусов, а пока нужно готовиться к отметкам -16… -25 градусов.

Спортсмены не отменяют тренировки, Александр Горобченко из Ступино опубликовал «заплыв» в снегу. Мужчина в плавках, шапочке и очках «нырял» в снежный сугроб возле своего дома.

- Не смог попасть на тренировку в бассейн из-за снегопада, - объяснил Александр Горобченко.

Москвичи не отменяют прогулки и своим йоркширским терьерам. Но собачки после двух-трех шагов по сугробам смотрят на владельцев с глазами «нам пора домой».

Кто-то ностальгирует и находит черно-белые фотографии 1959 года, на которых запечатлен момент сбрасывания снега с грузовиков в Водоотводный канал. Раньше снег не плавили, а просто выбрасывали в Москва-реку. Страшно представить, сколько бы пришлось снега сегодня туда сбросить.

Столичные власти предположили, что зима подбросила еще и прошлогоднего снега.

- Мы уже давно не видели такой зимы. В прошлом году снега почти не было, а сейчас осадки, как за два года, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Москвичи не остались равнодушными к проезду скорой помощи в Рогожском Валу – возле домов №11 и 13 застряла легковушка, перекрыв движение. Следом двигалась машина врачей. Пока водитель и прохожие стали расчищать дорогу, врач вышел и пошел пешком к больному. Еще несколько перестановок машин и скорая помощь смогла проехать по нужному адресу. А как? Сегодня помогаешь незнакомцам, завтра помогут и тебе.

Москвичи не остались равнодушными к проезду скорой помощи в Рогожском Валу – возле домов №11 и 13 застряла легковушка, перекрыв движение. Фото: Алексей Белянчев

Фото: Алексей Белянчев