Люди сидят на полу: из-за снегопада в аэропорту "Домодедово" задерживают 70 рейсов

Пассажиры рассказывают, что за несколько часов скопилось много людей, в кафе очереди Фото: СОЦСЕТИ

Сильный снегопад 13 февраля буквально блокировал нормальную работу аэропорта "Домодедово". Накануне взлетно-посадочную полосу чистили снегоуборочные машины, но стихия сильнее. К полудню в аэропорте скопилось большое количество пассажиров, около 70 рейсов задерживаются.

- Эх, улететь бы, - пишет в соцсетях москвич Михаил.

- На рейс успел, а самолет задерживают на 2,5 часа, - обеспокоен Николай.

- В "Домодедово" перенесли все рейсы, и вот это апокалипсис. Такого количества людей я не видела давно, 1,5 метра - это шутка. Люди на полу сидят - вот это приключение. Уже 3,5 часа сижу, - написала пассажирка Ирина.

Сильный снегопад 13 февраля буквально блокировал нормальную работу аэропорта "Домодедово". Фото: СОЦСЕТИ

Сотни фотографий и видео появились в сети из аэропорта, люди от безысходности рассказывают, что уже несколько часов сидят в ожидании самолетов.

- Апокалипсис не только на дорогах. В Сочи хочу, хинкали, море, другую картинку перед глазами. Рейс переносят каждый час, должна была улететь в 10.30, - написала Юлия Степушенко.

Еще утром в "Домодедово" говорили, что видимость в районе аэродрома достаточна для совершения взлетно-посадочных операций - 3 тыс.м. Аэропорт работал в штатном режиме. Но и сообщали о возможных корректировках в полетах.

- В зимнее время требуется проведение дополнительных мероприятий, чтобы обеспечить безопасность полетов — очистка взлетно-посадочной полосы, чтобы не допустить образования гололеда, и противообледенительная обработка самолета. В связи с этим возможны корректировки времени вылета, - сообщали в "Домодедово".

Днем количество пассажиров, которые не смогли улететь из-за сильного снегопада, резко увеличилось. Нет свободных кресел, в кафе большие очереди. Люди не могут вылететь в Сочи, Анапу, Санкт-Петербург, Калининград, Каир, Ростов-на-Дону, Астрахань, Владикавказ.

Тем временем в аэропорте напомнили, что в Московском регионе за сутки выпала треть месячной нормы осадков.

- В связи с экстремальными погодными метеоусловиями в Московском регионе аэродромные службы аэропорта Домодедово работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность полетов, - сообщили в "Домодедово".

В аэропорту продолжается очистка взлетно-посадочных полос во избежание образования гололеда. Актуальную информацию транслируют на онлайн-табло аэропорта в режиме реального времени.

К полудню в аэропорте скопилось большое количество пассажиров, около 70 рейсов задерживаются. Фото: СОЦСЕТИ

Согласно "Яндекс. Расписанию" в Шереметьево задерживаются 15 рейсов, а во Внуково - 13 рейсов.

- В настоящее время аэропорт продолжает работу в штатном режиме в сложных погодных условиях. Осуществляется постоянная попеременная расчистка взлетно-посадочных полос и перронов от снега и наледи, - рассказали в "Шереметьево".

КСТАТИ

Снегопад не повлиял на работу «Аэроэкспресс»

Поезда и экспресс-автобусы компании без сбоев доставляют в аэропорты и обратно тысячи пассажиров.

- Компания предпринимает все необходимые меры для обеспечения безопасности, бесперебойности и комфорта поездок. В течение всего зимнего сезона токоприемники электропоездов обрабатываются антигололедной смазкой. Рекомендуем ожидать посадку в поезд в пассажирских терминалах, где поддерживается комфортная температура и проводится регулярная уборка. Кроме того, в терминалах и поездах можно согреться горячими напитками, - рассказали в компании "Аэроэкспресс".

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