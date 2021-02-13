Из-за аномального снегопада на МКАД откроют более 40 точек обогрева и питания для водителей

Сейчас ведется масштабная уборка снега, во всех округах проходят колонны коммунальной техники Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вторые сутки Москву заваливает снегом. С пятницы на субботу коммунальщики убрали с улиц города примерно 1 миллион 100 тысяч кубометров снега. Синоптики обещают метель и завтра в день влюблённых, 14 февраля. Столичные власти попросили водителей по возможности отказаться пока от поездок на личных авто. Тем, кто все же решиться сейчас сесть за руль, при необходимости помогут на дороге. По всей МКАД в ближайшие часы поставят более 40 точек обогрева для водителей.

«Из-за снегопада и прогнозируемого понижения температуры до минус 27 градусов по поручению мэра на МКАД откроются пункты обогрева и полевые кухни с бесплатным горячим питанием водителей», - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, около точек обогрева поставят также передвижные туалетные кабины. При этом заммэра ещё раз призвал столичных водителей воздержаться от поездок.

«Сейчас ведется масштабная уборка снега, во всех округах проходят колонны коммунальной техники, поэтому просьба к водителям не препятствовать их работе и отложить с учетом погодных условий несрочные поездки на личном транспорте», - сказал Петр Бирюков.

На МКАД и в Новой Москве продолжают круглосуточно дежурить тягачи, которые помогают водителям фур.

Напомним, с начала снегопада столичные улицы и дворы чистили примерно 60 тысяч человек и 13,5 тысяч уборочных машин. Сегодня по решению мэра Сергея Собянина на уборку снега бросили дополнительные бригады - примерно 12 тысяч человек из инженерных компаний со своей техникой. Это такие организации, как «Гормост», Мосводосток, Мосгаз, Москоллектор, ОЭК и другие. Они помогают в очистке пешеходных зон и дорог.