Против коронавируса выходит тяжелая техника

После капремонта здания превращаются в современные медицинские центры, оснащенные по новому московскому стандарту. В него входит удобная рассадка врачей по кабинетам, отдельный фильтр-бокс для пациентов с симптомами инфекции, различные виды диагностики, цифровые технологии, зоны комфортного ожидания приема для пациентов, комнаты отдыха для персонала.Сейчас в отремонтированных поликлиниках и стационарах устанавливают новое оборудование. К примеру, туда поступили 1095 аппаратов УЗИ.Москва стала одним из первых регионов страны, которые начали закупки медицинской техники по контрактам жизненного цикла (КЖЦ). Все запланированное по ним на 2020 год город уже закупил.«Оборудование [уже] поступает в столичные учреждения, - сообщила Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития. - Всего было закуплено более шести тысяч единиц, включая более 1,5 тысячи единиц тяжелой медицинской техники. В результате в Москве парк тяжелой медтехники обновится почти на 90 процентов. Мы не остановили ни одни торги по закупке оборудования в рамках контрактов жизненного цикла, несмотря на пандемию. Проведение конкурсов позволило снизить первоначальную цену медицинского оборудования на 48 процентов».Кстати, во время торгов максимальное падение цены доходило до 76 процентов. Существенного снижения стоимости удалось добиться и благодаря преимуществам, которые дает городу закупка оборудования по КЖЦ. По условиям контракта поставщик гарантирует работоспособность техники в течение жизненного цикла и обслуживает его на протяжении всего срока эксплуатации. Например, для аппаратов МРТ или КТ жизненный цикл составляет 10 лет. Если медтехника, закупленная по такому контракту, требует сервисного обслуживания или ремонта, заказчик ничего не платит за время простоя.Новшество позволяет закупать технически сложное оборудование напрямую у производителей по выгодной цене. Причем выбираются компании одновременно и с производственными мощностями, и с солидным опытом по сервису. Все это не только экономит бюджетные деньги, но и обеспечивает бесперебойную работу медицинской техники даже при постоянной полной загрузке.В конкурсных документах прописаны технические требования, которым отвечает самое современное на сегодняшний день медицинское оборудование. Программа прежде всего нацелена на замену выработавших свой срок машин, а также на дооснащение медучреждений после капремонта необходимой техникой.