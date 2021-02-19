-...Саша, а ты в Храм Христа Спасителя можешь приехать? - предложил мне Владимир Ресин - советник мэра Москвы и советник Патриарха, депутат Госдумы.- С удовольствием, Владимир Иосифович!- А зачем - там и узнаёшь.Мы не спеша бродили по храму. Останавливались у святынь. Внимательно изучали роспись. И все время поднимали глаза вверх.,,- Я с вами был на многих объектах за четверть века нашего знакомства. Скажите, пожалуйста, Храм Христа Спасителя какое-то особое место в вашем сердце занимает, в вашей душе?- Да, я тебе скажу, что мне в жизни пришлось участвовать в строительстве очень многих объектов, в том числе выдающихся. Но среди них всех Храм Христа Спасителя совершенно особенный. Почему? Потому что я связываю его воссоздание с возрождением новой России и новой Москвы.Вот так получилось, что символом нашей страны после распада Советского Союза, по крайней мере, в моей душе, стал Храм Христа Спасителя.Много было споров, много противников восстановления храма, не так просто было все это поломать. Ничего не было в пользу того, чтобы его построить: ни денег, ни проекта, ни обстановки. Сама ситуация в стране: разрушенная экономика, пустой бюджет, опустошенные люди, накаленная общественная атмосфера. Воссоздание храма было в то время сложным заданием.- Это какой год?- 1995-й. А начались разговоры о его строительстве где-то в 1990 году. Только потом, когда храм возвели, для миллионов россиян это стало пробуждением их души и нашей великой державы.- В числе тех, кому миряне, прихожане, церковь выразили благодарность за этот храм (посмотрите установленную в храме памятную доску с именами людей, кто пожертвовал деньги на строительство, оказал иную существенную помощь), есть и ваше имя. Я знаю, что у вас очень много наград, в том числе и церковных, которые вы никогда не носите.- Самая высокая награда – это то, что я был председателем государственной комиссии по приемке законченного объекта. И по долгу своих обязанностей руководил этим строительством с первого дня, от подготовительных работ до сдачи в эксплуатацию. И самое главное, я отвечал и за то, чтобы деньги набрать.- А где же вы столько взяли?- Весь Советский Союз участвовал. Я вам скажу, что мы этот храм выстрадали. Вы себе не представляете, в какой ситуации находилась площадка бассейна, который был на этом месте. Вы же помните, что оригинальный собор был взорван большевиками и на его месте соорудили бассейн? За всю мою жизнь не было у меня, пожалуй, такого значимого строительства, хотя я многое повидал и сделал.- У вас стаж строителя порядка 60 лет?- Чисто строительный у меня - с 1962-го. В следующем году будет 60 лет.- О! Тоже отметим! У вас были тысячи объектов. А могли себе представить, что это «задание своей души», как вы сказали, могли не выполнить? Не справиться?- Я думаю, что если бы я не справился с этой задачей, ушел в отставку. Мне бы это дело не простили. И я сам – себе не простил бы.СПРАВКА \\"КП\\"Храм Христа Спасителя – крупнейший из православных храмов. Высота – 103 метра (выше ста метров только Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге и, по некоторым данным, Троицкий собор в Тбилиси). Вмещает 10 000 человек. Строился 5 лет (предшественника возводили 44 года). Создан исключительно на пожертвования людей. Было собрано более миллиарда долларов.- Вы до сих пор не уходите в отставку, потому что выполняете все задачи, которые перед вами стоят?- А почему я должен уходить? Я пока еще депутат Госдумы. У меня - определенные обязанности, ответственность. Люблю работать и продолжаю это делать..- То есть вас просто не отпустят? Дела и люди.- Незаменимых нет. Но вот работаю – значит, приношу пользу.- А ваша жена Марта Яковлевна что вам советует?- Марта Яковлевна из трудовой семьи. Сама всю жизнь проработала. Последняя ее должность – главный специалист Госплана СССР. Если двух медведей в одну берлогу посадить, они, как говорится, только и будут, что выяснять отношения. Шучу, конечно!- Когда вы в пять утра встаете, она бутерброд вам делает или говорит: «Володя, оставайся дома»?- Дело не в бутерброде, а в том, что она тот человек, с которым я считаюсь. И мнение ее для меня, как говорится, дорого стоит. Вообще, я в свое время, особенно в молодые годы, боялся только двух людей.- Брежнева и Марту Яковлевну?- Нет, не Брежнева. Гришина Виктора Васильевича, он был моим непосредственным начальником.- Первый секретарь МГК КПСС.- И Марту.- А Лужкова? Он тоже был вашим начальником, мэром столицы.- Юрия Михайловича я не боялся, уважал. И его мнение для меня было свято. Я заходил в его кабинет со своим мнением, а уходил с его решением. Даже если оно не совпадало с моим. Ну, а сейчас у меня три начальника. Собянин, Володин (спикер Госдумы) и моя Марта Яковлевна.- Вы еще советник и помощник Патриарха Кирилла.- А здесь другое. Здесь уже, как говорится, духовная связь.- А кто главнее всех? Марта Яковлевна?- Среди них? Такой провокационный вопрос. Разрешите не отвечать. А вот спутница жизни у меня одна – Марта.- Хорошо. Москва меняется на глазах. Вот допустим, побывал я в самоизоляции, вышел, а она все равно меняется. И карантин работу не останавливает. Скажите, чем это объяснить?- Я прямо скажу, что не зря еще Высоцкий пел: «Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал».Сергей Собянин со своей командой - за эти две пятилетки его пребывания во главе города, если образно сказать, перевыполнил их вдвое. Его команда сделала город по-настоящему комфортным и для проживания, и для работы. Создала мегаполис, который можно смело ставить в ряд самых лучших городов мира, начиная от архитектурного облика и заканчивая комфортом.Не зря же Марата Хуснуллина, человека, который у меня принимал московские дела по строительству, назначили руководить строительством всей России. Это значит, московский опыт и система управления этим комплексом теперь используется и во всей стране.- Но Хуснуллина теперь в столице нет.- Его опыт стране нужен. У него в Москве прекрасный преемник – Бочкарев Андрей Юрьевич, бывший руководитель Департамента строительства, правая рука Хуснуллина. Вообще Москва - специфический город в этом отношении. Я бы сказал, что главный строитель Москвы – сам мэр столицы. Он и не только идеологически, но и физически руководит всеми работами.ИЗ ДОСЬЕ «КП»В 2020-м в Москве стартовала программа реновации жилого фонда. Только на этих уникальных площадках построено 84 дома – более миллиона квадратных метров. Всего же возводится или проектируется 287 домов общей площадью 4,6 миллиона квадратных метров.В 2020-м удалось достроить рекордное количество жилья в проблемных районах столицы – 386 тыс. кв. метров недвижимости, что в 2,5 раза выше показателей 2019-гоЗа 2020 год в Москве построено 88,3 километра новых дорог, 20 искусственных сооружений и 21 пешеходный переход.- Для вас какая работа главная? Советник мэра или депутат Госдумы?- Обе главные.- Ну, как? 50 на 50?- Я не взвешивал, это ж не пирожное. Его на части не порежешь, одно с другим иногда и соприкасается, и одно в другое перетекает.Вот что такое работа советника мэра? Фактически я, в основном, занимаюсь вопросами, связанными с РПЦ. И веду целую отрасль, которой, в общем-то практически не было в Москве в советское время. Речь идет о храмовом строительстве. Ведь это примитивно рассуждать, что вот взяли да и построили 100 храмов. Как будто все из воздуха возникает. На самом деле, надо было создать все элементы этой отрасли, которые требуются для того, чтобы поставить специфичное строительство на системные рельсы..- Особую храмовую стройиндустрию?- Да, стройиндустрию, проектное дело, нормативное...Дальше надо было пропустить это через законодательство, утвердить общероссийские нормы, правила приемки, правила эксплуатации. Все это сделали буквально с нуля. Создали кафедру храмового строительства в архитектурном институте. В строительном вузе учим студентов, которые будут работать тоже в этой области.Вот все, что при Собянине сделано, переняли у Москвы другие регионы и в целом наше дело получило общероссийское значение.ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ РЕСИНАВ рамках программы «200 храмов» возведено 97 комплексов. 83 - уже введены и приняли своих прихожан, остальные – в процессе обустройства и благоукрашения. Всего в процессе проектирования и строительства по этой программе находятся более 280 храмовых комплексов.- Владимир Иосифович, вы могли бы экскурсии по своим объектам водить. Это ж уже история столицы!- Ну, что ж, самые видные или, так сказать, «визитные» объекты, помимо Храма Христа Спасителя, можно вспомнить. Первая реконструкция Лужников. Стадион Олимпийский, Гребной канал, Телецентр «Останкино». Мемориальный комплекс Поклонная Гора. Планетарий. Москва-Сити. Подземный комплекс на Манежной площади «Охотный ряд». Библиотека МГУ Московский зоопарк. МКАД. Третье транспортное кольцо. Живописный мост. Районы Крылатское и Куркино. Реставрация московского Кремля, Казанского собора и Иверских ворот Кремля, Марфо-Мариинской обители, дома Пашкова, Московского Епархиального дома, Троекуровских палат. Воссоздан Манеж. Музей заповедник Царицыно. Петровский путевой дворец. Дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском, реставрированы и реконструированы Гостиный двор, скульптура Мухиной «Рабочий и колхозница». Большой театр. Возведены, реконструированы или реставрированы вообще все музыкальные театры…- Везде можно было повесить табличку – возводил, реконструировал, обновлял Ресин?- Можно, да.- И сколько же еще таких объектов наберется?- Вот не знаю…- То есть вы их не считаете, что ли?(В скобках замечу - только олимпийских объектов, за строительство которых отвечал Ресин, построенных к 1980-му году -78. А за 60 лет? Сотни и сотни?)- Не считаю. Очевидным фактам для существования справка не нужна. Все построенные объекты – это факты моей работы и профессионального пути.- А где вы зарплату получаете?- Я только в Думе получаю зарплату.- А как советник Патриарха, мэра?- Нет. Тут бесплатно. Кроме этого, я почетный профессор Академии наук России, член президиума Академии архитектуры и строительных наук…- А там дают зарплату?- Нет, тоже бесплатно. А еще почетный профессор МГУ и завкафедрой управления проектами Академии имени Плеханова.- Там тоже бесплатно?- Нет, в Академии имени Плеханова - на полставки.* * *- Помню вашу фразу: «Проблемы надо решать, а не коллекционировать».- Именно! Потому что, если ты не будешь решать проблемы, то тебе просто нечего будет и коллекционировать.- Вот ещё из Ресина: «Не бойся ошибиться, бойся ничего не сделать». Вы много ошибались?- Не считал. Вся жизнь моя - это плюсы и минусы.- А чего больше?- Ну, раз сижу с вами, значит, плюсов. И я благодарен судьбе за это.ДОСЛОВНОМарат Хуснуллин, вице-премьер правительства России: Считаю его своим Наставником и Учителем- От всего сердца поздравляю со знаменательным юбилеем своего Наставника и Учителя - Владимира Иосифовича Ресина - мудрого политика, легендарного строителя, видного ученого, который создал градостроительный комплекс Москвы, сохранил и уверенно провёл его сквозь череду кризисов переходного периода.Под руководством и при участии Владимира Иосифовича Ресина построена треть всей недвижимости, которая есть в Москве.Сегодня его бесценный опыт в полной мере востребован во всех сферах его многогранной государственной и общественной деятельности.От всей души желаю юбиляру крепкого здоровья, счастья и удачи в реализации всех его замыслов!Леонид Слуцкий, глава Комитета Госдумы по международным делам, председатель Российского Фонда Мира: Он никогда ничего не откладывает на завтра- Владимир Иосифович Ресин мне как отец, человек, с которым мне чрезвычайно повезло, человек невероятно требовательный, прежде всего, к самому себе.Когда-то он мне сказал: «Не лезь ко мне со своими эмоциями?» Он сам принимает решения в отношении оценки людей.Он любит слушать чужие оценки, но принимает за основу всегда оценку свою собственную. И я с незапамятных времен с его подачи поступаю точно так же. У него ничто и никогда не переходит на следующий день, если надо, он будет сидеть и работать за полночь, несмотря на самочувствие, но никогда и нигде не даст слабину в том, что касается работы, что касается профессии.Он всегда говорит о том, что чем больше нас среди них, наших оппонентов, тем меньше их среди нас. Людей нужно уметь переубеждать, настраивать на свою волну. И когда я стал заниматься внешней политикой, я вспомнил эти слова, и они в очередной раз меня не подвели.Человек, невероятно преданный стране, это человек - эпоха.Мы называем его отцом всех строителей. То, как он сумел преобразить Москву, как он сумел наладить работу строительного комплекса Москвы, который всегда был хребтом столичной экономики, - это эталон, по которому будут работать, я думаю, еще многие поколения после него.Владимир Иосифович всегда был в правительстве Москвы в бытность мэром Юрия Михайловича Лужкова, своего рода министром иностранных дел. Он всегда осуществлял, если угодно, московскую дипломатию. У Москвы всегда была масса людей на федеральном уровне, начиная от первых лиц в стране, которые Москву поддерживали, которые Москву любили, которые готовы были решать самые непростые и в какой-то степени неоднозначные вопросы, стоявшие на повестке дня правительства Москвы. И всем этим неизменно занимался Ресин, занимался абсолютно блестяще. В этом причина его профессионального долголетия.Это человек, который не может без работы. И это человек, который всегда был «заточен» на добро для людей. Счет семьям, которым он помог, думаю, можно вести, не вдаваясь в какую-то патетику, на многие и многие тысячи.Ну и, конечно, для меня находиться рядом с таким человеком и все поверять в себе и своей работе его стандартами непросто, но это залог успеха. Потому что я прошел своего рода «школу Ресина», у меня действительно все получается и в столь непростом вопросе, как продвижение сегодня внешнеполитической повестки Президента России в плоскости парламентской дипломатии. Мы работаем сегодня вместе в Государственной Думе, Владимир Иосифович – наш старейший депутат.Митрополит Волоколамский Иларион, Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата: Помощи Божией и благословенных успехов- Уважаемый Владимир Иосифович!Сердечно поздравляю Вас с 85-летием со дня рождения!Ваш профессиональный вклад в социально-экономическое развитие Москвы последних десятилетий стал результатом вдумчивого и ответственного отношения к порученному делу, кропотливой работы и взвешенных решений. И сегодня Ваш уникальный организаторский талант находит своё применение в важном деле возрождения церковной жизни Москвы, восстановления порушенных и созиданию новых храмов.Невозможно переоценить значение для Москвы и москвичей, многочисленных гостей столицы, в том числе и зарубежных, программы строительства православных храмов, куратором которой Вы являетесь. Сияющий куполами облик первопрестольного града надолго запечатлевается в памяти людей, открывающих для себя столицу России. Ваше личное и живое участие в программе, непосредственное общение с жителями Москвы, внимание к их нуждам и просьбам встречает благодарные отклики.Желаю Вам, уважаемый Владимир Иосифович, душевного и телесного здравия, мира и благополучия, помощи Божией и благословенных успехов в ответственных трудах и служении.