В Люберцах «заминировали» 18 школ

Всего на данный момент поступили сообщения об угрозах взрыва в 18 школах Фото: Евгения ГУСЕВА

Рано утром в понедельник, 15 февраля, очередная волна телефонного терроризма накрыла подмосковный город Люберцы. В местные экстренные службы с разницей в несколько минут поступили сообщения об угрозах взрывов.

- Всего на данный момент поступили сообщения об угрозах взрыва в 18 школах. В зданиях сейчас работают саперы, дети и учителя эвакуированы на безопасное расстояние, - сообщил «КП» собственный источник в экстренных службах.

Часть учащихся были переведены в гимназию №20, которую миновало сообщение об угрозе взрыва. Но большинство эвакуированных детей дожидаются окончания проверок на улице.

- На улице мороз, а дети стоят уже больше часа, - пожаловалась в социальной сети Татьяна Власова, мама одного из учащихся.

Зато дети не переживают.

- Чудесная новость, я как раз не готов был к тесту по математике, - поделился на свой странице в социальной сети девятиклассник Олег Е.

В школах продолжают работать саперы. На данный момент взрывчатки не обнаружено ни по одному из 18 адресов.