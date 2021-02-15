Станцию «Воронцовская» Большой кольцевой линии метро Москвы откроют до конца года

Сергей Собянин во время осмотра стройплощадки станции «Воронцовская» БКЛ. Фото: mos.ru

Главной стройкой столичного метро по-прежнему остаётся Большая кольцевая линия (БКЛ). В этом году на ней откроются 11 новых станций. Одна из них - «Воронцовская».

«Южный участок Большой кольцевой линии метро находится в высокой степени готовности, - сказал сегодня, 15 февраля, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра стройплощадки станции «Воронцовская» БКЛ. - Надеюсь, в этом году мы сможем завершить его строительство».

Напомним, на БКЛ длиной 70 километров разместится 31 станция. Здесь можно будет сделать 20 пересадок на другие линии метро, а также пересесть на МЦК, линии железной дороги и МЦД.

ГДЕ НАХОДИТСЯ

Будущая станция «Воронцовская» строится на южном участке Большой кольцевой линии метро от станции «Проспект Вернадского» до станции «Каховская».

Два вестибюля появятся на пересечении Профсоюзной улицы со Старокалужским шоссе. Из метро можно будет выйти на Профсоюзную улицу, Хлебобулочный проезд и Старокалужское шоссе, к жилым домам и общественным зданиям, остановкам наземки.

В перспективе она станет пересадочной на станцию «Калужская» Калужско-Рижской линии метро.

ТТХ

Общая длина южного участка БКЛ - 7 километров.

На нем разместятся 3 станции - «Новаторская», «Воронцовская» и «Зюзино».

Строящаяся «Воронцовская» - станция мелкого заложения, колонная трёхпролётная с одной островной платформой.

Длина платформы - 163 метра, ширина – 12 метров (с междупутьем – 14,9 метров), высота – 6 метров.

КАК ВЫГЛЯДИТ

Интерьеры станции можно описать одним словом - космос. Подвесной потолок сделают из одинаковых мелкоформатных алюминиевых элементов, расположенных на разной высоте. В конструкцию встроят неоновые светильники, напоминающие Млечный Путь.

Цвета станции - серый, чёрный и оранжевый цвета.

Два ряда колонн сложной формы отольют из бетона. На полу - белый и тёмно-серый гранит.

В вестибюле - подвесной потолок из треугольных алюминиевых сотовых панелей. Между ними укрепят профили со светильниками.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Южный участок Большой кольцевой линии от станции «Проспект Вернадского» до станции «Каховская»:

- ускорит поездки жителей и работников офисов в районах Проспект Вернадского, Обручевский, Коньково, Черёмушки и Зюзино, в которых сейчас живет порядка 550 тысяч человек;

- разгрузит центральные и южные участки Сокольнической, Калужско-Рижской и Серпуховско-Тимирязевской линий метро;

- уменьшит примерно на 10 - 15 процентов поток машин на соседних улицах;

- поможет улучшить экологию в районах рядом с новым маршрутом метро;

- соединит строящуюся Троицкую линию с действующими ветками метро.

«Сегодня участок БКЛ «Проспект Вернадского» - «Каховская» готов на 64 процента, - сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев. - Полностью пройдены перегонные тоннели от «Проспекта Вернадского» до «Воронцовской» и от «Зюзино» до «Каховской». Кроме того, выполнена проходка правого перегонного тоннеля от «Зюзино» до «Воронцовской». В апреле 2021 года тоннелепроходческий щит «Наталия» должен завершить сооружение левого перегонного тоннеля между этими станциями.

Активно строятся все три будущие станции. Полностью завершить строительство южного участка БКЛ от «Проспекта Вернадского» до «Каховской» планируется в 2021 году».

ПЛАНЫ

В этом году главным транспортным событием в Обручевском районе Москвы станет открытие станций метро «Улица Новаторов» и «Воронцовская» на южном участке Большой кольцевой линии.

В перспективе со станции «Улица Новаторов» можно будет перейти на Троицкую линию метро.

Еще одна станция этой ветки – «Университет Дружбы Народов» – появится на пересечении улиц Академика Опарина и Миклухо-Маклая.

В итоге за ближайшие годы в районе запустят четыре новые станции метро.