Собянин вручил награды главе ГУМа и президенту Федерации баскетбола Москвы

Сегодня, 15 февраля, мэр Сергей Собянин вручил премии города Москвы 2020 года в области физической культуры, спорта и туризма. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Сегодня, 15 февраля, мэр Сергей Собянин вручил премии города Москвы 2020 года в области физической культуры, спорта и туризма.

«Год, который следует за годом пандемии, премии, конечно, звучат как-то по-особенному, потому что сферы спорта и туризма являются самыми пострадавшими, если так можно сказать с одной стороны, - отметил мэр. - С другой стороны, я очень рад, что даже в это нелегкое время наши спортсмены участвовали и в международных, и в российских соревнованиях, завоевали аж 2,5 тысячи медалей. Это замечательный успех».

Мэр поблагодарил представителей туризма за работу в дни пандемии.

«Спасибо огромное туристической отрасли, которая в этот непростой год продолжала работать, оказывать услуги как гостям столицы, так и москвичам, - сказал Сергей Собянин. - За 2020 год у нас количество туристов снизилось почти в два раза. Тем не менее, это огромная цифра - 13 миллионов. Это больше, чем было в 2010 году, когда не было пандемии. Мы помогали и ресторанам, и гостиничному бизнесу пройти этот сложный период, оказывая от города те или иные услуги».

По его словам, уникальным проектом стал торговый дом ГУМ.

«Даже в сложные времена не отказался от проекта замечательного катка возле ГУМа, который стал стал символом нашей физкультуры города и привлек очень много гостей, туристов, - сказал мэр. - Вместе с ним мы создали удивительный проект, когда торговый центр стал центром борьбы с пандемией. Один из самых первых в России организовал прививочный пункт, который пользуется удивительной популярностью».

Мэр выразил надежду, что все запланированные в столице на 2021 год спортивные мероприятия состоятся. «При первой возможности мы постараемся снять масочные ограничения, - заявил Собянин. - Я надеюсь, что те соревнования, которые есть в календаре, у нас в Москве состоятся. Как и начнутся большие мероприятия на наших улицах: фестивали, которые привлекают множество гостей столицы и самих москвичей. Театры смогут полноценно работать».

КОГО ОТМЕТИЛИ

Лауреатами премии города Москвы 2020 года в области физической культуры, спорта и туризма стали 26 человек. Среди них:

- в номинации «Туризм» - председатель совета директоров Торгового Дома ГУМ Михаил Куснирович. Ему вручили награду за вклад в развитие событийного туризма, поскольку ГУМ давно уже не только главный универсальный магазин, но и «горячая» туристическая точка. За год здесь проходят более 30 миллионов человек. Причем горожане и туристы заглядывают в ГУМ и за покупками, и на фестивали, и просто для красивых фотосессий;

- в номинации «Физическая культура и спорт» – директор спортивной школы олимпийского резерва по водному поло Московского городского физкультурно-спортивного объединения Сергей Евстигнеев. Титулованный спортсмен и тренер воспитывает чемпионов. Ученики его школы входят в состав сборных Москвы и России по водному полу, становятся победителями и призерами крупных турниров;

- в номинации «Физическая культура и спорт» - президент Федерации баскетбола Москвы Александр Новожилов. Премия вручена за вклад в развитие и популяризацию спорта в Москве.

Полный список лауреатов - на портале mos.ru.

ЦИФРЫ

Ежегодные премии города Москвы в области физической культуры, спорта и туризма присуждаются с 2003 года за самые значимые достижения в укреплении здоровья и организации активного отдыха граждан, развитие и повышение качественного уровня инфраструктуры туризма.

За эти годы награды были удостоены 263 человека, в том числе 143 – в номинации «Физическая культура и спорт» и 120 – в номинации «Туризм».