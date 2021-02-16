Выходишь из метро «Алма-Атинская» и будто в сказку попал.Среди современных многоэтажек стоит расписной резной терем с башенками. А в нем - купцы с заморскими товарами, овощами, фруктами, сладостями и соленьями. На самом деле такими, как в Братееве, становятся сегодня в столице все круглогодичные ярмарки нового формата.«Пандемия напомнила нам, насколько важна торговля для нормальной жизни города, - сказал мэр Сергей Собянин во время осмотра ярмарки. - Даже в самые сложные дни мы не приостанавливали работу продовольственных магазинов. Продолжали работать и городские ярмарки, в Москву приезжали и продолжают ехать фермеры и другие продавцы свежих и качественных продуктов из российских регионов и зарубежных стран. Более того, в прошлом году мы продолжали открывать новые круглогодичные ярмарки. И сегодня в городе работает уже 43 ярмарки востребованного среди москвичей формата. В планах на этот год - открыть еще порядка 20 ярмарок. В результате к концу года они будут работать в половине районов Москвы».Рядом со многими ярмарками этой зимой появились катки с искусственным льдом и пунктами проката. Пока уличные фестивали в городе временно не проводятся, москвичи сюда приходят и за покупками, и за развлечениями. Круглогодичные ярмарки продолжают играть роль общественных центров своих районов. Создание таких точек притяжения входит в городскую программу «Мой район». Напомним, ее запустили в 2018 году по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина. Главной целью программы становится комфорт проживания во всех округах столицы, независимо от их удаленности от центра.По предложениям жителей формируется благоприятная городская среда, решаются дорожные проблемы, улучшается образование и медицинская помощь, открываются дополнительные площадки для занятий спортом, проводится благоустройство. Именно горожане выбирали, что им хотелось бы увидеть на самом оживленном «пятачке» района - около метро «Алма-Атинская». Новым местом общения и отдыха стала здесь круглогодичная ярмарка на 30 торговых мест, она же и фестивальная площадка. Ежедневно ее посещают 600 - 650 человек. И это один из примеров комплексного обновления Братеева на юге столицы. Программа «Мой район» в нем продолжается.«За последние три года мы реализовали в этом районе несколько крупных проектов, включая строительство новой развязки на МКАД и благоустройство крупнейшего городского парка «Братеевская пойма», - отметил Сергей Собянин.Парк стал еще одним качественным общественным пространством на берегу Москвы-реки. А развязка на пересечении МКАД с Бесединским шоссе значительно упростила выезд из района, а также уменьшила пробки в юго-восточном секторе МКАД. Кроме того, по просьбам жителей на некоторых улицах появились «лежачие полицейские», три новых пешеходных перехода и дополнительные парковочные карманы на 61 место.