Взрыв резервуаров с топливом в Москве 16 февраля 2021: из-за пожара перекрыли дороги

Из-за тушения пришлось перекрыть дорогу. Фото: ГУ МЧС по Москве

Утром 16 февраля 2021 года в Москве проезжающие по улице Адмирала Корнилова неподалеку от Хованского кладбища, стали очевидцами мощного пожара. В этой части Новой Москвы вдоль дороги промзона — гаражи, автосервисы стоянки. Пламя занялось в одной из бытовок. Как оказалось, произошел взрыв резервуаров с топливом.

— Возгорание по адресу Адмирала Корнилова, 62. Горение на площади 50 квадратных метров, — подтвердили информацию в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Бытовка расположена на стоянке, где заправляют пропан. От жара друг за другом рванули две цистерны. Сколько еще топлива на этом АЗС, доподлинно неизвестно. Поэтому пожарные вынуждены работать на дистанции.

— Сведений о пострадавших не поступало, — добавил в ведомстве.

Из-за тушения пришлось перекрыть дорогу. Сейчас по ней проезд невозможен, поэтому на магистрали скопилась пробка в обе стороны. В ближайшие часы лучше использовать объездные пути.

Обновление 12.50 по мск: Бытовку потушили примерно за 20 минут. После чего объявили, что угроза распространения снята. Однако предстоит охладить всполохнувшие емкости, чтобы огонь вновь не занялся. Только после этого место ЧП изучит спецкомиссия, которая установит, что стало причиной возгорания.