Электронный рецепт в аптеках Москвы: Кому выдадут, какие лекарства можно по нему получить

В электронном виде выписывают как льготные, так и рецепты на покупку лекарств за полную стоимость Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аптеки Москвы с февраля начали принимать электронные рецепты. Их оформляют через Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС) уже не первый год. Но до сих пор в поликлинике приходилось распечатывать бланк для пациента, ставить печать и личную подпись врача. Теперь все стало проще и быстрее. В Депздраве столицы объяснили, как это работает.

КОМУ ВЫПИШУТ

Онлайн-рецепт может получить любой пациент районной поликлиники в столице. Лечащий врач по желанию больного оформит на выбор электронный бланк или по старинке бумажный. Например, листок с печатью выдадут тому, кто не готов пользоваться рецептом в электронном виде, хочет купить лекарства в аптеке, еще не подключенной к ЕМИАС, или уезжает в другой город.

При этом выписка виртуальной «бумажки» экономит время и занимает около 30 секунд. Врач подписывает ее квалифицированной электронной подписью.

В перспективе онлайн-рецепты через ЕМИАС смогут оформлять в коммерческих, ведомственных и федеральных медицинских центрах, работающих в Москве.

КАК ПРОВЕРИТЬ РЕЦЕПТ

Все назначения и выписанные лекарства, как действующие, так и старые, хранятся в электронной медкарте пациента на mos.ru. Их можно также посмотреть в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО» (начиная с версии 5.15) или в инфоматах в любой столичной поликлинике.