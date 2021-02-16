Бесплатный вход для учеников частных школ в музеи Москвы: дети смогут посетить более 100 учреждений

Москвичи соскучились по прекрасному и вновь семьями и школьными классами идут на выставки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После частичной отмены ковидных ограничений в музеях столицы - аншлаг. Москвичи соскучились по прекрасному и вновь семьями и школьными классами идут на выставки. При этом ученики вправе любоваться старинными полотнами и другими артефактами совершенно бесплатно по акции мэра Москвы «Музеи – детям». Напомним, с сентября 2017 года круглый год в городские музеи могут свободно ходить дети из государственных и муниципальных школ, подчиненных городу. Эту льготу также вправе получить и учащиеся столичных колледжей. Теперь в список добавились учащиеся негосударственных учебных заведений. Такое постановление подписал сегодня, 16 февраля, мэр Москвы Сергей Собянин. Рассказываем о том, в каких музеях Москвы сделали бесплатный вход для учеников частных школ.

В КАКИЕ МУЗЕИ ПУСКАЮТ БЕСПЛАТНО

Столичные школьники, как государственных, так с сегодняшнего дня и частных учебных заведений, могут бесплатно посещать более 100 городских музеев и выставочных залов. Среди них – все музеи, подведомственные правительству Москвы, и 7 частных музеев: Еврейский музей и центр толерантности, музей «Огни Москвы», музей техники Вадима Задорожного, Международный нумизматический клуб, дом-музей Матвея Муравьёва-Апостола, Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей, Музей военной формы и Стрелецкие палаты.

В списке, например, также Дарвиновский музей, музей космонавтики, музей археологии, музей Пушкина на Пречистенке.

Кстати, Третьяковская галерея и другие крупные федеральные музеи в проекте не участвуют. На этих выставочных площадках действуют свои льготные правила. Например, о бесплатных днях и скидках в Третьяковке, в том числе и для школьников, можно узнать на сайте музея. Информация может дополняться, поэтому лучше проверить ее непосредственно перед визитом на экспозицию.

Полный список городских музеев-участников проекта «Музеи - детям» тут.

Важно! Перед посещением нужно уточнить график работы учреждения, в том числе и ковидные правила, на его официальном сайте.

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ВИЗИТА

Чтобы бесплатно попасть в музей, школьникам и студентам колледжей нужно приложить социальную карту или карту «Москвёнок» к считывающему устройству в кассе музея. Если карта действительна, ему выдадут бесплатный билет.

Учащиеся негосударственных учебных заведений могут воспользоваться социальной картой или принести справку об обучении, заверенную подписью руководителя и печатью образовательной организации.

Важно! Если ребенок забыл соцкарту, пришел с чужой картой, а также, если она испортилась или не срабатывает, тогда бесплатно в музей его не пустят. Узнать, почему карта не работает, можно по телефону «горячей линии» - (495) 539-55-55, ежедневно с 8.00 до 20.00.

Если карты нет, то можно оформить: соцкарту москвича – с помощью портала правительства Москвы mos.ru, карту «Москвенок» - в своей школе или колледже.

Если карта перевыпускается или родители отказались от ее оформления, ученик может показать кассиру справку из своей школы.

Еще условие - за один день ребенок может бесплатно сходить в несколько музеев, но в каждом из них в течение дня он вправе получить только один бесплатный билет. Например, если школьник пришел в музей утром, а вечером собирается сюда же на дополнительное занятие, тогда ему придется сохранить бесплатный билет и пройти по нему повторно. Иначе в музей второй раз за один день не пустят.

ПУСТЯТ ЛИ РОДИТЕЛЕЙ ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ

Школьники могут осматривать основные экспозиции без ограничений в любое время по расписанию музея, обычно с 10.00 до 18.00. Причем как с учителями и одноклассниками, так и с родителями. С группой от 8 до 10 детей бесплатно проходит один взрослый. С группой из 11 и более детей - двое взрослых. Им разрешается проводить в музее выездные уроки или занятия. Для этого нужно заранее согласовать дату и время с администрацией. Если к группе хотят присоединиться и другие родители, то им нужно купить билет.

С сентября 2017 года круглый год в городские музеи могут свободно ходить дети из государственных и муниципальных школ, подчиненных городу. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ВНИМАНИЕ!

Школьники Московской области или других регионов России могут купить билет в столичный музей со скидкой 50 процентов или бесплатно побывать в городских музеях Москвы из льготного списка в один из тех дней на третьей неделе месяца, которые учреждение выбрало по акции «Московская музейная неделя».

Бесплатно ходить на выставки круглый год без ограничений, как ученики школ Москвы, они не могут.

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН

С вопросами по акции «Музеи - детям» можно звонить на «горячую линию» - 8 (800) 301-17-70. Операторы расскажут о музеях-участниках, порядке оформления билетов, возможностях для учителей и организованных групп детей, разъяснят правила акции.

ЦИФРА

За 3,5 года проекта «Музеи - детям» городские выставочные залы Москвы бесплатно посетили около 750 тысяч учащихся.

Во время пандемии Covid-19 музеи в столице дважды закрывались - с марта по июнь 2020 года и с ноября 2020 года по 21 января 2021-го.

С 22 января музеи и выставочные залы вновь открыты для посещения, в том числе по акции «Музеи – детям».