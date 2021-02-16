15 человек погибли из-за аномальных морозов в США

Жаркий Техас накрыл снегопад, в штате объявили режим ЧС Фото: REUTERS

Неслыханные снегопады в этом году обрушились не только на Россию. С такими же аномалиями столкнулись и жители США. Экстремальные холода и снежные бури накрыли несколько штатов от Среднего Запада до Восточного побережья США, пишет CNN.

Даже в обычно жарких регионах температура опустилась до рекордно низких показателей. В последние дни морозы накрыли Алабаму, Теннесси, Оклахому, Канзас и Кентукки. Но основной удар пришелся именно на Техас. Там столбики термометров опустились до -18, а морозы тем временем продолжают наступать. Как прогнозируют синоптики, температура в штате может опуститься до -26 градусов.

Аномальные морозы принесли американцам немало проблем. Из-за того, что многие дороги в буквальном смысле превратились в каток, увеличилось количество аварий. Только в одно воскресенье в Техасе зафиксировали порядка 120 ДТП.

Жертвами морозов в США уже стали более 15 человек. А около четырех миллионов жителей остаются без электричества. Причем здесь также больше всего пострадал Техас. Там с такой проблемой столкнулись 3,6 миллионов жителей. Из-за непривычной холодной зимы и снежных бурь президент США Джо Байден ввел в Техасе чрезвычайное положение.

Несмотря на такие катаклизмы, многие жители Техаса даже обрадовались снегу. Они решили познать все зимние радости, включая игры в снежки и валяния в сугробах. А некоторые даже принялись закаляться.

Сильные морозы сказались и на авиасообщении. Из-за плохих погодных условий 15 февраля было отменено 3700 рейсов.