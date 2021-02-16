В Москве после снегопада заканчиваются лопаты: спрос вырос в 17 раз

В Москве появились услуги «по срочной доставке лопат» и «раскопке автомобилей». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В столичных магазинах раскупили почти все лопаты. Сильный снегопад в выходные заставил москвичей задуматься о покупке личного инвентаря. Спрос на лопаты за выходные вырос в 17 раз.

Где еще остались лопаты

- Существенно вырос спрос в Москве и Московской области на различные аксессуары, помогающие бороться со снежными завалами. Например, поиск лопат за выходные вырос в 17 раз, - рассказали в пресс-службе сервиса «Объявления» Вконтакте.

За четыре дня лопаты по цене 164 и 289 рублей раскупили в магазинах «Перекресток». На сайте осталось две лопаты – для садово-огородных работ за 1199 рублей и детская за 99 рублей.

- Мы зафиксировали рекордный рост спроса на лопаты для снега 13-14 февраля. К сожалению, это привело к тому, что лопат для снега на всех не хватило — сейчас в наличии остались только детские. По нашим данным, поставщики также испытывают дефицит в инструменте, поэтому мы ожидаем поставку только через несколько дней, - рассказали в пресс-службы онлайн-гипермаркета «Перекресток. Впрок».

Лопаты пока еще в наличии в магазине Obi, в ассортименте инвентарь от 199 до 3699 рублей. Для очистки участков большой площади советуют покупать снегоуборочную машину.

- Популярными оказались телескопическая лопата за 689 рублей и автомобильная за 1499 рублей, в некоторых магазинах они закончились, где-то еще есть несколько штук, - сказали в магазине.

Сдам лопату в аренду

Когда лопата стали дефицитным товаром, то быстро появились услуги «по срочной доставке лопат» и «раскопке автомобилей».

- Спрос на услуги по уборке снега вырос в 28 раз по сравнению с предыдущими выходными. Услуги по вывозу снега искали жители Москвы чаще в семь раз, - рассказали в пресс-службе сервиса «Объявления» Вконтакте.

Цены на услуги по раскопке авто рознятся от 500 рублей до 1,5 тысяч.

Москвичи стали предлагать доставку лопаты для уборки снега прямо до двери всего за несколько часов. Кто-то готов расчищать снег за 690 рублей в час, почистить тропинки к подъездам можно договориться за 500 рублей. А вот «откопать автомобиль» от снега дороже – в среднем просят около 820 рублей в час, н женщинам обещают скидки.

Строительные бригады были готовы поработать в среднем за 2 000 рублей в час. Снегоуборочная техника стала актуальнее и некоторые предприятия готовы дать их в аренду – просят 12-16 тысяч рублей за смену.

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