В Москве заключен пятый офсетный контракт на производство лекарств

Правительство Москвы заключило офсетный контракт на десять лет с Московским эндокринным заводом. По условиям договора, инвестор должен в течение двух лет локализовать на территории города производство 20 наименований лекарственных средств. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов. Напомним, офсетный контракт рассчитан на госзакупку товара и встречные инвестиционные обязательства поставщика по локализации производства.

«Это уже пятый офсетный контракт, заключенный в столице, и третий – в фармацевтике, еще два офсета заключены с производителями медизделий и детского питания, - рассказал заместитель мэра. - Сейчас совокупный объем частных инвестиций по пяти подписанным Москвой офсетам составляет 12,9 миллиарда рублей, а объем закупок – 72,7 миллиарда рублей. В п