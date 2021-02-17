Пункты вакцинации от COVID-19 открылись на ВДНХ и в «Европейском»

Всех прививают отечественным препаратом «Спутник V» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В столице становится все больше мест, где работают выездные бригады вакцинации от коронавируса. Такие пункты уже развернулись, к примеру, в ГУМе, театре «Геликон-Опера», фудмолле «Депо». Теперь привиться можно на ВДНХ и в торговом центре «Европейский».

«Мы видим, что горожане активно приходят на вакцинацию от коронавируса, - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. - Всего прививку от COVID-19 в Москве сделали уже более 555 тысяч человек. Почти 60 тысяч горожан записались на ближайшие две недели. В связи с этим мы решили расширить сеть точек, где работают выездные бригады вакцинации. С 17 февраля они начнут принимать на ВДНХ и в торговом центре «Европейский».

Как и во всех остальных мобильных пунктах, вакцинация здесь бесплатная и без предварительной записи. Всех прививают отечественным препаратом «Спутник V».

КАК ДОБРАТЬСЯ

Прививочный пункт:

- на ВДНХ - в полукруглом здании слева от главного входа. Проезд: ст. м. «ВДНХ», пр-т Мира, д. 119, стр. 227;

- в ТЦ «Европейский» - через вход 5 на нулевом этаже атриума «Берлин». Проезд: ст. м. «Киевская», пл. Киевского вокзала, д. 2.

НА ЗАМЕТКУ

Адреса всех выездных пунктов вакцинации в столице и график их работы - на портале мэра Москвы.

Сюда можно прийти ежедневно с 10.00 до 21.00 в порядке живой очереди, без записи.

С собой нужно взять паспорт и полис ОМC (при наличии). Справки с работы, студенческие билеты и другие документы не нужны.

ВАЖНО

Вся процедура занимает около 40 минут:

- 10 - 15 минут - на медицинский осмотр и саму вакцинацию;

- 30 минут - поствакцинальный осмотр.

Прививка делается дважды, поэтому через три недели после первой инъекции нужно вернуться сюда же за вторым компонентом вакцины. На эту процедуру пациента записывают сразу в день первой прививки. Дату и время назначит врач, согласовав их с пациентом.

Всем привитым выдают сертификат с отметками о двух инъекциях (дата вакцинации, название вакцины, подпись врача).