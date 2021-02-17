Москвич заказал вещей на 436 тысяч рублей из ЦУМ и выпрыгнул в окно

Московский ЦУМ ограбили на 436 тысяч рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Это произошло 9 февраля. Курьеру торгового дома ЦУМ дали поручение: отвезти заказ покупателя по адресу Протопоповский переулок. Это район метро «Проспект Мира». Доставщик сложил вещи на 436 тысяч рублей и выехал на место. Клиент хотел примерить перед покупкой:

туфли Dolce & Gabbana — 66 800 рублей;

джинсы Brioni — 65 900 рублей;

футболку Billionaire — 21 900 руб,

два пуловера Billionaire — по 141 000 руб.

Курьер привез вещи, покупатель открыл ему и попросил подождать в коридоре. Сам удалился в комнату и закрыл дверь. Прошло десять минут. Доставщик аккуратно поинтересовался, как мужчина желает расплатиться — карточкой или наличными. Однако из закрытой комнаты никто не отвечал. Курьер постучал — сначала робко, потом все настойчивее.

— Затем он попытался приоткрыть дверь, но она была заблокирована. Оказалось, что с той стороны ее подперли стулом. Когда же курьер попал внутрь, то увидел, что комната пуста. В ней было распахнуто окно, — рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

Квартира на первом этаже. Поэтому воришка без проблем улизнул. Стали разбираться, чья жилплощадь. Оказалось, ее сдавали посуточно в аренду. Нашли хозяйку. Но у нее в договоре указан совсем другой арендатор, а не тот, что оставлял заказ на дорогие вещи. Очевидно, что преступник дал «левый» паспорт.

Пока уголовное дело не возбудили. Теоретически махинацию можно расценивать как кражу в крупном размере. По статье грозит до шести лет колонии и штраф.

Отметим, что это уже не первый случай, когда обворовывают курьеров ЦУМ. Полгода назад доставку заказали в элитный дом на Рублевском шоссе. Аферист замотал голову полотенцем и забрал пакеты в подъезде. Своим домашним прикидом он обманул курьера.