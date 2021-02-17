Скоро в столице вновь начнётся масштабная реконструкция улиц. Обычно с середины весны коммунальщики уже к ней готовятся - убирают мусор после зимы, ставят ограждения и временные пешеходные настилы по обходным маршрутам. А после майских праздников ремонт развернётся по полной.В мэрии Москвы рассказали, что обновят в городе в этом году. В том числе возьмутся и за временно отменённые в пандемию проекты благоустройства. Сегодня покажем некоторые из них.Вдоль Москвы-реки обновят сразу несколько набережных острова Балчуг - Софийскую, Раушскую, Садовническую и Космодамианскую, а также соседние с ними Садовническую улицу, Комиссариатский, Фалеевский и Раушский переулки. Длина маршрута - 12 километров.Везде заменят дорожное полотно, поставят энергосберегающие фонари, высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники. Кроме того, подключат подсветку парапетов всех четырех набережных.Пространство условно разделят на историческое и современное. Вдоль старинных домов появятся скамейки в таком же стиле прошлых веков. А лавочки наших времён разместят возле воды, где горожане катаются на самокатах, скейтах и велосипедах.В парке «Яуза» на северо-востоке столицы обновят два участка в пойме притока Яузы реки Чермянки. Площадь благоустройства огромная - 43,4 гектара!Первый отрезок - вдоль Юрловского проезда от проезда Дежнева до улицы Молодцова. Здесь появятся прогулочная трасса, деревянные настилы, площадки для отдыха, занятий йогой, медитации, творческих встреч и выступлений. В этой части парка откроют эколого-просветительский центр с лекциями и мастер-классами, а также проложат специальный познавательный маршрут.Рядом разместят детские и спортивные площадки на любой возраст - от малышей до пенсионеров. В парке также обустроят смотровые площадки, места для отдыха и памп-трек. Фишка - экотропа на сваях с удобными переходами через Чермянку.Второй участок - от улицы Мусоргского до проезда Дежнева. Вместо старой площадки для мероприятий здесь поставят большую сцену с навесом и удобными лавочками для зрителей. Рядом появится проекционная вышка для кинопоказов на большом экране.Для любителей спорта откроют хоккейную площадку, на которой можно проводить районные соревнования. По соседству - теннисные корты, скейт-парк и тренажерную зону, где смогут тренироваться в том числе инвалиды и пожилые люди. Кроме того, отремонтируют стадион «Отрада», а также проложат беговые и велодорожки. На детских площадках смогут играть в том числе дети-инвалиды.Оба участка дополнительно озеленят. Здесь высадят деревья, кустарники, разобьют цветники, приведут в порядок прибрежную зону в пойме Чермянки. Везде обновят дорожки и тропинки, откроют торговые палатки и павильоны, туалеты, комнаты матери и ребенка, пункты проката спортивного снаряжения. В парке появится ещё больше фонарей, система видеонаблюдения, тревожной сигнализации и оповещения.Коммунальщики продолжат начатое в прошлом году благоустройство Ленинского проспекта и соседних с ним участков от улицы Кравченко до МКАДа. Общая площадь - почти 152 гектара, а длина - 5,6 километра.По всему маршруту появятся парки и зоны отдыха. При этом сохранят и прежние деревья. Специалисты Комплекса городского хозяйства также приведут в порядок самые оживлённые места района.Все воздушные кабельные линии уберут под землю, заменят покрытие тротуаров и проезжей части. На всей территории поставят новые фонари с энергосберегающими лампами, скамейки и урны. Фасады домов отремонтируют и в зависимости от отделки здания почистят или покрасят.На проспекте автобусные остановки с плотным пешеходным трафиком превратят в несколько мини-площадей. Для навигации на земле уложат специальное покрытие. Например, подземные и наземные переходы, остановки, площадь у загса, где бывает много людей, выделят темным цветом.КСТАТИВ центре и на окраинах в этом году благоустроят ещё 24 общественных пространства. К примеру, такие, как:- Хрустальный переулок, ведущий от Ильинки на Варварку к парку «Зарядье»;- Дмитровский переулок, соединяющий Петровку и Большую Дмитровку;- две вылетные магистрали - улица Красная Пресня и Звенигородское шоссе от метро «Баррикадная» до Третьего транспортного кольца (2,7 км), а также участок проспекта Андропова от метро «Коломенская» до Липецкой улицы (8,1 км);- участок около центра «Моя работа» на Шаболовке, д. 48;- площадь рядом с памятником работникам АЗЛК, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Его восстановят в Печатниках на площадке у технополиса «Москва».В планах программы «Мой район» на этот год - благоустройство 106 популярных мест отдыха, парковых и озелененных территорий. Среди них, например, Аллея славы звёзд зимних Олимпийских игр площадью 5 гектаров. Она находится возле строящегося горнолыжного спортивного комплекса на Воробьёвых горах.В списке также более 1 тысячи гектаров окружных парков, 29 водоёмов и других площадок, к примеру, в таких местах:Центральный округ- Калитниковский пруд- Рублёвский скверСеверный округ- Западное Дегунино, зона отдыха у Дегунинского прудаСеверо-Восточный округ- Бибирево, сквер у памятника солдатам Отечества на пересечении улиц Плещеева и Лескова- Останкинский район, сквер на Звёздном бульваре- Северное Медведково, Медведковский пруд- Свиблово, Капустинский прудСеверо-Западный округ- Северное Тушино, бульвар вдоль Туристской улицыВосточный округ- Гольяново, Гольяновский пруд- Перово, Владимирский прудНовая Москва- поселение Мосрентген, каскад прудов в усадьбе «Троицкое».