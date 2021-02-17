Птичек жалко: из-за суровой зимы дятлы и синицы умирают в мегаполисе от голода

Синички, привыкшие кормиться семенами дикорастущих растений, оказались в тяжелой жизненной ситуации Фото: Дарья МИТРОФАНОВА

Зима в этом году выдалась добротной. С морозами и рекордным снегопадом. И многие из нас этому радуются. В кой-то веки на настоящую русскую метель посмотреть, покататься на лыжах или на санках с горки.

Однако для пернатых такой февраль подобен смерти. И это никакая не аллегория.

Синички, привыкшие кормиться семенами дикорастущих растений, оказались в тяжелой жизненной ситуации. Их еду плотно накрыло снегом и добраться до нее не получается.

- Каждый день нам приносят замерзших птиц, не способных уже толком двигаться, - сообщил «КП» руководитель птичьего приюта в парке «Сокольники» Вадим Мишин. - В первую очередь, это синицы и снегири. В такой мороз им нужно постоянно поддерживать тепло в организме. А, значит, много двигаться и часто кормиться. Увы, но в такие холодные зимы падёж певчих птиц составляет до 80%. Цифра, конечно, обескураживает. Но летом их популяция воспроизводится, учитывая, кстати, и то, что за теплый сезон эти птицы успевают сделать два выводка.

А недавно произошел совсем вопиющий случай. В птичий приют принесли цаплю, которая почему-то не улетела и сильно замерзла. По словам орнитологов, у нее клюв был скован льдом и она не могла его раскрыть. К счастью, случайные прохожие заметили обессиленную птицу и привезли в Сокольники. Весной, после реабилитации, ее отпустят на свободу.

- Немного легче в эти дни свиристелям и снегирям, - рассказал Вадим Мишин. - Они подъедают ягоды на кустарниках. И эти ягоды в свободном доступе. По крайней мере, пока. Лишь бы ледяного дождя не было. После него ягоду видно, а вот проклевать ее пернатые не могут (из-за корки льда).

В такую погоду самое время наполнить кормушки чем-нибудь вкусненьким. Главное, забудьте о хлебе и всяких копченостях. Самый оптимальный вариант - сырые семечки, неочищенное пшено, творог, просушенные ягоды, семена рапса, орехи.

И помните, если вы заполнили одну кормушку угощениями и птицы ее нашли, они обязательно вернутся туда опять. Поэтому нужно подкладывать корм до тех пор, пока зима не отступит. Взять над этим местечком шефство.

В эти суровые дни у сов, кстати, началось гнездование, брачные игры и вывод потомства (ушастые совы, серые неясыти, домовые и мохноногие сычи и др).

Первыми, как обычно, в Москву прилетят грачи. Это будет в марте. Сразу за ними подтянутся жаворонки и трясогузки. И потом вся остальная братия. Последними прибывают обычно кукушки и стрижи. Это будет аж в мае.

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