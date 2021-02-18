Сити-фермер и пищевые ароматы: в парке "Зарядье" перезапустили 20 научных программ для школьников

В парке "Зарядье" вновь открылись занятия по 20 научным программам для школьников
Фото: Алиса ТИТКО
В парке "Зарядье" после долгого перерыва открылся научно-познавательный центр "Заповедное посольство". Школьники от семи лет снова могут посещать уроки по генетике, экологии и географии. Это не только "сухая" теория, но и практические эксперименты. - Для школьников 12+ мы подготовили новые программы "Планета вкусов", "По следам человека", "Сити-фермер". Занятия проходят в группах не более 9-10 человек, - рассказали в пресс-службе парка "Зарядье".
В научно-познавательном центре подготовили новые программы.
Фото: Алиса ТИТКО
Мир минералов и мастерская синоптика
Лаборатории "Заповедного посольства" оснащены высокотехнологичным оборудованием. Дети смогут провести эксперименты с растительными красками, по выделению ДНК растений, заняться микроклонированием, разобраться, почему светятся медузы, изучить коллекцию минералов с помощью микроскопов. А также провести постановку полимеразной цепной реакции (ПЦР), клонировать растения и узнать тайну их ароматов. В новом сезоне перезапустили более 20 научных программ.
Лаборатории "Заповедного посольства" оснащены высокотехнологичным оборудованием.
Фото: Алиса ТИТКО
Занятия для детей от 7 лет:
- мастер-класс по прогнозированию погоды ("Мастерская юного синоптика),
- занятие по минералогии ("Мир минералов"),
- исследование микромира ("Рисуем микромир"),
- занятие по созданию собственного слайма ("Слаймоведение").
"Заповедное посольство" - не только "сухая" теория, но и практические эксперименты.
Фото: Алиса ТИТКО
Занятия для детей от 12 лет:
- основы биотехнологии ("Тайны биотехнологии"),
- основы генетики ("Что такое ДНК"),
- основы химии ("(Не)просто химия").
Школьники от семи лет снова могут посещать уроки по генетике, экологии и географии.
Фото: Алиса ТИТКО
Новые занятия о вкусах и предках
В научно-познавательном центре подготовили три новые программы. "Планета вкусов" откроет двери в нейробиологию — науку, изучающую биохимию и физиологию. Дети узнают о профессии флейвориста и о том, как создавать пищевые ароматы. Программа "По следам человека" посвящена антропологии и расскажет о происхождении наших общих предков.
А "Сити-фермер" познакомит с профессией будущего. Уже сейчас развитие агропромышленных хозяйств происходит в городских условиях - для этого реорганизуют пустующие здания и крыши домов.
Программа будет интересна тем, кто хочет узнать об эволюции человека
Фото: Алиса ТИТКО
По следам человека
Программа будет интересна тем, кто хочет узнать об эволюции человека, с чего начинался его путь, какие варианты развития могли бы быть и о том, куда эволюция движется прямо сейчас.
- На занятии рассказываем, как получилось, что однажды обезьяны встали на задние лапы и почему современные обезьяны не эволюционируют в людей. Рассмотрим реконструкции черепов и зубов реальных музейных экспонатов, - рассказывает Эльвира Дорофеева, методист и ведущая программы.
Возраст: 13+. Дети младше указанного возраста допускаются на программу только в сопровождении взрослого с оплаченным билетом. Стоимость: 600 рублей.
В парке "Зарядье" после долгого перерыва открылся научно-познавательный центр "Заповедное посольство".
Фото: Алиса ТИТКО
Планета вкусов
Какие бывают органы чувств и как они помогают нам воспринимать окружающий мир? Как работает вкусовое восприятие и смогли бы вы стать дегустатором? Об этом и не только можно узнать на занятии "Планета вкусов".
В лаборатории пахнет карамелью. И этот запах всем нравится. А почему некоторые вкусы неприятны?
- На занятии мы ответим не только на этот вопрос, но и расскажем, как зрение, обоняние и слух влияют на восприятие вкуса. У всех нас какие-то личные восприятия и ассоциации со вкусами, - говорит Никита Виноградов, генетик, ведущий программы о вкусах.
Дополнительно на занятии расскажут о профессии флейвориста и о том, как создаются искусстаенные и натуральные пищевые ароматы. Дети также смогут провести обонятельные опыты, чтобы увидеть, как работает вкусовое восприятие.
Возраст: 13+. Дети младше указанного возраста допускаются на программу только в сопровождении взрослого с оплаченным билетом. Стоимость: 600 рублей.
На занятии можно посмотреть, как проходит процесс роста пшеницы, картофеля и растений без почвы.
Фото: Алиса ТИТКО
Сити-фермер
Это занятие будет интересно даже взрослым. Ведь все мы стремимся питаться правильно, но на прилавках магазинов порой с трудом находим натуральные и вкусные продукты. Виной тому и неправильная транспортировка. Значит нужно выращивать там, где и продавать? Новые технологии позволяют выращивать овощи, фрукты и зелень в городских условиях.
- Беспочвенное выращивание растений уже активно применяют. Этот метод опробовали даже в космосе. Выращивать овощи и фрукты без почвы можно круглый год. А в Сингапуре уже озеленяют небоскребы и офисные здания, - рассказывает Елена Радкевич, ведущая программы о выращивании растений.
На занятии можно посмотреть, как проходит процесс роста пшеницы, картофеля и растений без почвы.
Возраст: 10+. Дети младше указанного возраста допускаются на программу только в сопровождении взрослого с оплаченным билетом. Стоимость: 700 рублей.
"Сити-фермер" познакомит с профессией будущего.
Фото: Алиса ТИТКО
Важно Как записаться на программы?
- напишите на edu@zaryadye-park.ru, указав название программы, контактный номер и возраст ребенка, - информация в будние дни с 9.00 до 18.00 по телефону 8 (495) 531-05-34.