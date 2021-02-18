Сити-фермер и пищевые ароматы: в парке "Зарядье" перезапустили 20 научных программ для школьников

В парке "Зарядье" вновь открылись занятия по 20 научным программам для школьников Фото: Алиса ТИТКО

В парке "Зарядье" после долгого перерыва открылся научно-познавательный центр "Заповедное посольство". Школьники от семи лет снова могут посещать уроки по генетике, экологии и географии. Это не только "сухая" теория, но и практические эксперименты. - Для школьников 12+ мы подготовили новые программы "Планета вкусов", "По следам человека", "Сити-фермер". Занятия проходят в группах не более 9-10 человек, - рассказали в пресс-службе парка "Зарядье".

В научно-познавательном центре подготовили новые программы. Фото: Алиса ТИТКО

Мир минералов и мастерская синоптика

Лаборатории "Заповедного посольства" оснащены высокотехнологичным оборудованием. Дети смогут провести эксперименты с растительными красками, по выделению ДНК растений, заняться микроклонированием, разобраться, почему светятся медузы, изучить коллекцию минералов с помощью микроскопов. А также провести постановку полимеразной цепной реакции (ПЦР), клонировать растения и узнать тайну их ароматов. В новом сезоне перезапустили более 20 научных программ.

Лаборатории "Заповедного посольства" оснащены высокотехнологичным оборудованием. Фото: Алиса ТИТКО

Занятия для детей от 7 лет:

- мастер-класс по прогнозированию погоды ("Мастерская юного синоптика),

- занятие по минералогии ("Мир минералов"),

- исследование микромира ("Рисуем микромир"),

- занятие по созданию собственного слайма ("Слаймоведение").

"Заповедное посольство" - не только "сухая" теория, но и практические эксперименты. Фото: Алиса ТИТКО

Занятия для детей от 12 лет:

- основы биотехнологии ("Тайны биотехнологии"),

- основы генетики ("Что такое ДНК"),

- основы химии ("(Не)просто химия").

Школьники от семи лет снова могут посещать уроки по генетике, экологии и географии. Фото: Алиса ТИТКО

Новые занятия о вкусах и предках

В научно-познавательном центре подготовили три новые программы. "Планета вкусов" откроет двери в нейробиологию — науку, изучающую биохимию и физиологию. Дети узнают о профессии флейвориста и о том, как создавать пищевые ароматы. Программа "По следам человека" посвящена антропологии и расскажет о происхождении наших общих предков.

А "Сити-фермер" познакомит с профессией будущего. Уже сейчас развитие агропромышленных хозяйств происходит в городских условиях - для этого реорганизуют пустующие здания и крыши домов.

Программа будет интересна тем, кто хочет узнать об эволюции человека Фото: Алиса ТИТКО

По следам человека

Программа будет интересна тем, кто хочет узнать об эволюции человека, с чего начинался его путь, какие варианты развития могли бы быть и о том, куда эволюция движется прямо сейчас.

- На занятии рассказываем, как получилось, что однажды обезьяны встали на задние лапы и почему современные обезьяны не эволюционируют в людей. Рассмотрим реконструкции черепов и зубов реальных музейных экспонатов, - рассказывает Эльвира Дорофеева, методист и ведущая программы.

Возраст: 13+. Дети младше указанного возраста допускаются на программу только в сопровождении взрослого с оплаченным билетом. Стоимость: 600 рублей.

В парке "Зарядье" после долгого перерыва открылся научно-познавательный центр "Заповедное посольство". Фото: Алиса ТИТКО

Планета вкусов

Какие бывают органы чувств и как они помогают нам воспринимать окружающий мир? Как работает вкусовое восприятие и смогли бы вы стать дегустатором? Об этом и не только можно узнать на занятии "Планета вкусов".

В лаборатории пахнет карамелью. И этот запах всем нравится. А почему некоторые вкусы неприятны?

- На занятии мы ответим не только на этот вопрос, но и расскажем, как зрение, обоняние и слух влияют на восприятие вкуса. У всех нас какие-то личные восприятия и ассоциации со вкусами, - говорит Никита Виноградов, генетик, ведущий программы о вкусах.

Дополнительно на занятии расскажут о профессии флейвориста и о том, как создаются искусстаенные и натуральные пищевые ароматы. Дети также смогут провести обонятельные опыты, чтобы увидеть, как работает вкусовое восприятие.

Возраст: 13+. Дети младше указанного возраста допускаются на программу только в сопровождении взрослого с оплаченным билетом. Стоимость: 600 рублей.

На занятии можно посмотреть, как проходит процесс роста пшеницы, картофеля и растений без почвы. Фото: Алиса ТИТКО

Сити-фермер

Это занятие будет интересно даже взрослым. Ведь все мы стремимся питаться правильно, но на прилавках магазинов порой с трудом находим натуральные и вкусные продукты. Виной тому и неправильная транспортировка. Значит нужно выращивать там, где и продавать? Новые технологии позволяют выращивать овощи, фрукты и зелень в городских условиях.

- Беспочвенное выращивание растений уже активно применяют. Этот метод опробовали даже в космосе. Выращивать овощи и фрукты без почвы можно круглый год. А в Сингапуре уже озеленяют небоскребы и офисные здания, - рассказывает Елена Радкевич, ведущая программы о выращивании растений.

На занятии можно посмотреть, как проходит процесс роста пшеницы, картофеля и растений без почвы.

Возраст: 10+. Дети младше указанного возраста допускаются на программу только в сопровождении взрослого с оплаченным билетом. Стоимость: 700 рублей.

"Сити-фермер" познакомит с профессией будущего. Фото: Алиса ТИТКО

Важно Как записаться на программы?

- напишите на edu@zaryadye-park.ru, указав название программы, контактный номер и возраст ребенка, - информация в будние дни с 9.00 до 18.00 по телефону 8 (495) 531-05-34.