Школьница выпала с 13-го этажа в Москве и осталась жива

Момент падения школьницы засняли видеокамеры. Фото: Кадр видео

Днем 16 февраля в Марьино примчались несколько машин скорой, а затем прилетел вертолет санитарной авиации. Все из-за инцидента, который произошел в многоэтажке на улице Братиславская, 22. Из окна подъезда выпал ребенок.

— Раздался звук удара, хруст стекла. Мы побежали к крыльцу. Из черного "опеля" торчали ноги: девчонка, которая выпала из окна на 13-м этаже, проломила лобовое стекло и вмяла крышу. При этом он стонала, была в сознании и даже рассказала, как ее зовут, — сообщили kp.ru очевидцы.

Вместе с водителем, у которого сработал сигнализация, прохожие вызвали скорую. Реанимация примчалась за пару минут. Однако близился вечерний час пик. Везти травмированного подростка в клинику было опасно.

Девочку доставили в медицинское учреждение на вертолете санавиации. Фото: Кадр видео

— Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел по вызову на улицу Братиславская. С 13-го этажа жилого дома выпал подросток 14 лет. С места происшествия пострадавшую эвакуировали вертолетом в лечебное учреждение столицы, — сообщили в Департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Сначала школьнице оказывали первую помощь в машине. Когда вертолет нашел площадку для приземления, скорая оперативно доставило раненную на борт. Там ее приняла бригада ЦЭМП, которых называют «медицинским спецназом».

— У пациентки сломано бедро, серьезное сотрясение мозга и повреждения внутренних органов. Однако состояние остается стабильным. Прогнозы врачей благоприятные, — поделился с kp.ru источник в экстренных службах.

Сейчас семью проверяют правоохранительные органы. Предстоит выяснить, как ребенок выпал из окна.