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Общество

В детдомах Москвы стало в 3,5 раза меньше воспитанников

Сиротам помогают найти семью и начать новую жизнь
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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