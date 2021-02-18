"Первые в мире" на ВДНХ: 19 февраля открывается новая выставка о покорении космоса

Плакаты разместят в подкупольном пространстве павильона "Космос" на ВДНХ. Фото: Алиса ТИТКО

Новая выставка о покорении космоса открывается 19 февраля в центре "Космонавтика и авиация" в рамках года космоса на ВДНХ. Экспозицию "Первые в мире" подготовили на основе фондовых материалов Мемориального музея космонавтики.

- Это первое крупное событие года космоса на ВДНХ — большой программы в честь знаковых достижений советской космонавтики. На выставке будет представлено около 100 плакатов 1950–1960-х годов, объединенных космической тематикой. Их авторы — известные художники того времени: Ираклий Тоидзе, Валентин Викторов и другие, — рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Советская программа покорения космоса, нашла отражение в литературе, кино, изобразительном искусстве. Плакаты, демонстрирующие космические достижения, можно было встретить в любом городе СССР. Их размещали на уличных стендах, заводах и фабриках, в образовательных учреждениях, домах культуры и библиотеках.

Выставка о покорении космоса открывается 19 февраля в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ. Фото: Алиса ТИТКО

Экспозиция на ВДНХ будет состоять из трех тематических разделов:

- "Человеку путь открыт!" - плакаты, посвященные запуску первого искусственного спутника Земли, с изображением летчиков-космонавтов Юрия Гагарина, Валентины Терешковой;

- "Да будет мир!" - плакаты призывают к новым свершениям в образовании, труде, где главным ориентиром являются достижения героев космоса. Здесь же плакаты, приуроченные Новому году, Международному женскому дню;

- "Сыны Октября — пионеры Вселенной!" - самые яркие образцы агитационного плакатного искусства СССР, в том числе о первенстве Советского Союза в мировой космической гонке.

Экспозиция на ВДНХ будет состоять из трех тематических разделов. Фото: Алиса ТИТКО

Советские плакаты создавались в качестве наглядных пособий, демонстрирующих достижения общества и науки.

- Выставка “Первые в мире” будет интересна не только гостям, желающим погрузиться в атмосферу эпохи грандиозных космических побед и всеобщей гордости за страну, но и тем, кто хочет изучить советский плакат как популярный в середине XX века жанр изобразительного искусства, - считает летчик-космонавт Герой России, президент центра "Космонавтика и авиация" на ВДНХ Федор Юрчихин.

Советские плакаты создавались в качестве наглядных пособий, демонстрирующих достижения общества и науки. Фото: Алиса ТИТКО

Попасть на выставку можно, посетив по билету павильон "Космос" на ВДНХ. Плакаты разместят в подкупольном пространстве (слева от зоны "КБ-3. Космодром будущего").