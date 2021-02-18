В пандемию многим пришлось уйти в онлайн. Школьники занимаются в том числе и на дистанционке. А родители работают на удаленке. В этом году в помощь старшеклассникам запустили пилотный проект Московской электронной школы (МЭШ) - «Цифровой репетитор». Сегодня, 18 февраля, новшество на встрече педагогами в общеобразовательной «Цифровой школе» на Малой Семёновской улице обсудил мэр Сергей Собянин.«Это очень интересный проект, - отметил мэр. - Мы с вами прошли пандемию и накопили огромный опыт онлайн-образования в виде конференц-связи, новых возможностей Московской электронной школы онлайн-образования, было бы, конечно, грех не использовать эти технологии. Надо иметь в виду, что в онлайн-образовании, конечно, мы постарались, чтобы знания у ребят были достойными, они получали хороший уровень образования».По его словам, у многих московских семей есть возможность нанимать репетиторов, но некоторым такие услуги недоступны.«Это дети из малообеспеченных семей и семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, - сказал Собянин. - Мы должны дать им шанс на уровне других семей, чтобы они подтянули свои знания, не отставали, и у них был шанс закончить школу достойно и поступить в хорошие вузы, получить хорошее профессиональное образование».Мэр Москвы поблагодарил учителей, которые согласились принять участие в эксперименте.«Я надеюсь, что он будет развиваться, - добавил мэр. - Мы пока это делаем экспериментом с небольшой группой учащихся. Надеюсь, что через какое-то время он откроется для всех школ и будет доступен не только для малообеспеченных семей, но и других категорий, на других условиях, но тем не менее такой сервис, надеюсь, будет востребован. По крайней мере пока поэкспериментируем в Московской электронной школе, у которой есть все возможности проводить такую технологию».Пилотный проект «Цифровой репетитор» стартовал 15 февраля 2021 года в 80 столичных школах. Прежде всего, он рассчитан на детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и желающих улучшить свою успеваемость по отдельным предметам.Пока услугами «цифровых репетиторов» могут пользоваться более 800 учащихся 6 - 8 классов.Дополнительные онлайн-занятия – 2 урока в неделю по видеоконференцсвязи МЭШ - проводятся бесплатно в мини-группах от 3 до 5 человек. «Цифровые репетиторы» помогают ребятам подтянуть знания по русскому и английскому языкам, алгебре и геометрии, физике и химии. Можно выбрать до 2 предметов, уроки включаются в «электронное расписание» школьника.«Цифровыми репетиторами» стали порядка 500 педагогов. Более 90% из них – учителя московских школ и педагоги дополнительного образования. Остальные – студенты педагогических вузов.Заявку на участие в проекте можно подать через личный кабинет школьника в электронном дневнике МЭШ. Для этого нужно зайти в раздел «Учёба/Цифровой репетитор». Сделать это могут как родители, так и сами ученики.В скором времени в проекте запустят дополнительные занятия по русскому и английскому языкам, алгебре, геометрии и обществознанию для учащихся 9 - 11 классов. Кроме того, расширят с учетом мнения родителей список предметов для 6 - 8 классов.