Расцветай, моя деревня!

Льготной сельской ипотекой в 2020 году воспользовались 45 тысяч семей по всей стране.

Программа «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ) стартовала в прошлом году. Одна из ее главных целей - сохранить сельское население России, добиться того, чтобы оно составляло не менее четверти всех жителей страны. Если быть точным - 25,2%. Люди должны в комфортных условиях жить и работать в сельской местности - но для этого им нужна инфраструктура, дороги, современные сады и школы для детей…

Для решения этих задач Минсельхоз России в прошлом году направил более 33 млрд рублей на сотни самых разных проектов по всей стране - от обустройства уличного освещения, прокладки газо- и водопроводных сетей до строительства крупных спортивных и культурных комплексов. Важно, что все они реализуются по инициативе самих сельских жителей.

Расскажем о ключевых направлениях.

Современный облик сельских территорий

В XXI веке присказка «где родился, там и пригодился» потеряла актуальность. Удовлетворив базовые потребности, человек хочет большего - качественного медицинского обслуживания, оснащенных школ, чтобы Дом культуры был наполнен жизнью… Так вот, в сотнях сел страны построены, отремонтированы, реконструированы школы, дома культуры, медицинские и спортивные учреждения, детские сады и прочие строения, налажена инженерная инфраструктура - всего более 450 объектов.

Развитие жилищного строительства

Жилищный вопрос у нас традиционно главный. По программе КРСТ его в основном решают с помощью льготной сельской ипотеки, ставка по которой составляет от 0,1% до 3%. В 2020 году такой возможностью воспользовались 45 тысяч семей по всей стране. Всего по России выдано льготных кредитов на 86 млрд рублей. На них на селе построено и приобретено около 2 млн квадратных метров жилья. Такой кредит можно получить в одном из банков - участников программы.

Благоустройство сельских территорий

А еще жителям села, как и всем, хочется иметь все возможности для отдыха, занятий физкультурой и спортом. В прошлом году самыми востребованными проектами по направлению «Благоустройство сельских территорий» стали создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок. Подобных объектов реализовано более чем 6 тысяч в 70 регионах.

Итог

Всего за первый год мероприятия в рамках КРСТ охватили территории, на которых проживают 5 млн человек, то есть 13% всего сельского населения страны.

КСТАТИ

На развитие сельских территорий выделят дополнительно 3,6 млрд рублей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с предпринимателями Адыгеи.

По словам премьер-министра, это позволит улучшить жилищные условия примерно 12 тысячам людей и завершить около 30 проектов.

Дом культуры. Здания постройки 80-х теперь не узнать.

ВОТ НАПРИМЕР

Село становится уютнее

В поселке Светлодольск (Сергиевский район Самарской области) после капремонта открылись школа и Дом культуры.

Школа.

Пришедшие на занятия ученики не узнали свою школу. Здание, построенное в 1982 году, переливалось яркими красками. Внутри оказалось еще интереснее: новейшее оборудование, компьютерный класс, спортзал, летняя площадка с набором спортивных сооружений. Появились даже лестничный гусеничный подъемник и пандусы для маломобильных.

Новая школа - современная и оборудованная всем необходимым.

Еще больше удивились школьники после уроков, когда пришли посмотреть на открывшийся ДК. Раньше сюда только пожилые заглядывали. Сейчас здесь найдут чем заняться представители любого возраста - библиотека, картинная галерея, клубы по интересам, спорт- и зрительный залы, мультимедиа-лаборатория, танцпол, конференц-зал... Всего не перечислить.

Ремонт школы обошелся в 60 млн рублей, а ДК - в 75 млн рублей. Новые объекты - это большое событие не только для Светлодольска, но и для жителей еще трех соседних поселков.