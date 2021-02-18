Факты истязания детей по делу мага-педофила из Долгопрудного выделят в отдельное производство

Сергей Пеминов был арестован в зале суда, его обвиняют по статье 135 УК РФ «Склонение несовершеннолетних к насильственным действиям».

Расследование уголовного дела мага-педофила из подмосковного города Долгопрудного продолжается. Напомним, 17 февраля 44-летний Сергей Пеминов был арестован в зале суда. Его обвиняют по статье 135 УК РФ «Склонение несовершеннолетних к насильственным действиям».

Напомним, поводом для ареста стало заявление мамы 14-летенего московского школьника. С мальчиком Пеминов познакомился в социальной сети ВКонтакте, где у него была нелегальная школа черной магии для мальчиков от 12 до 18 лет. Во время обряда посвящения в магистра черной магии Пеминов жестоко надругался над 14-летним Андреем (имя ребенка изменено в интересах следствия). Мальчишку он 80 раз ударил плеткой, после чего с помощью горячего воска выжег на его спине пятиконечную звезду. В завершении обряда маг-педофил занялся со школьником оральным сексом. Все это извращенец записал на видео.

Помимо Андрея пострадали еще как минимум двое подростков. Один из них из Санкт-Петербурга, второй, как и Андрей, из Москвы. С ними маг-педофил совершил аналогичные обряды. Сейчас личности ребят устанавливают следователи.

- В отдельные производства будут выделены факты истязания несовершеннолетних.Одному из пострадавших он нанес более трехсот ударов плетью по спине и груди, - сообщил источник «КП» в правоохранительных органах.

Сам Пеминов свою вину отрицает. Во время обыска в его квартире был изъят компьютер, однако преступник явно ждал ареста и успел избавиться от жесткого диска. Зато переписка и видеофайлы с издевательствами сохранились на телефонах пострадавших детей. Записи уже приобщены к материалам дела.

Напомним, ранее Пеминов был судим за убийство и изнасилование несовершеннолетнего. 16 лет мужчина провел в колонии и освободился по УДО меньше года назад.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Выжигал на спинах пятиконечные звезды»: в Москве и Питере педофил, отсидевший за убийство, вербовал подростков в школу магии

Во время диких обрядов извращенец пытал детей раскаленным воском (подробности).