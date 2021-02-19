Топ-25 в российской аграрной отрасли

Ночная уборка пшеницы в Ставропольском крае. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Начало весенней сессии парламента, подготовка и обсуждение новых законопроектов, затрагивающих сферу АПК, политика в сфере льготного кредитования предприятий отрасли, а также локальная протестная активность вошли в число факторов, повлиявших на позиции фигурантов рейтинга в январе 2021 года.

Лидерами рейтинга остаются вице-премьер Виктория Абрамченко (1-е место) и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев (2-е место). Виктория Абрамченко провела ряд совещаний по стабилизации цен на пищевые продукты.

Виктория Абрамченко.

Министерство сельского хозяйства утвердило План льготного кредитования заемщиков на очередной финансовый год. В 2021 году общий объем субсидий, предоставляемых уполномоченным банкам по этой программе, должен составить около 80,2 млрд рублей. При этом заявлено о расширении перечня направлений целевого использования льготных кредитов для информатизации и цифровизации сельхозпроизводства.

Руководством правительства поддержан представленный Дмитрием Патрушевым проект распоряжения о предоставлении регионам средств на поддержку хлебопекарных и мукомольных предприятий - на эти цели Минсельхозу из Резервного фонда выделено 1,8 млрд и 2,9 млрд рублей соответственно. Кроме того, Минсельхоз взял под контроль вопрос скорейшей вакцинации работников АПК от коронавируса, что позволит обеспечить бесперебойную работу отрасли.

Дмитрий Патрушев.

Переходит в группу с сильным влиянием уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов (с 27-го на 24-е место), направивший Владимиру Путину письмо с предложением о создании специального налогового режима, а также возможной отмене или снижении ставки НДС для предприятий общепита.

Укрепляются позиции заместителя министра сельского хозяйства Максима Увайдова (с 20-го на 19-е место), что связано с внесением в Госдуму разработанного Минсельхозом законопроекта о сельскохозяйственной продукции с улучшенными характеристиками.

С началом весенней сессии парламента укрепляются позиции вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева (с 4-го на 3-е место) и председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексея Майорова (с 9-го на 8-е место).

Алексей Гордеев.

Видеообращение жителей села Семцы Почепского района Брянской области против строительства свинокомплекса «Мираторга» становится проблемным информационным поводом для президента компании Виктора Линника (с 21-го на 25-е место).

Методика исследования

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг, проводится методом закрытого анкетирования. В нем принимают участие 19 известных экспертов: экономисты, социологи, политологи, публицисты, бизнесмены и чиновники, имеющие отношение к аграрному комплексу.

Экспертам задается следующий вопрос: «Как бы вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне следующих представителей аграрно-промышленного комплекса?»

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния 50 наиболее влиятельных деятелей аграрной отрасли.

Деятели, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1 - 10), «сильное влияние» (11 - 25), «среднее влияние» (26 - 50).

Полная версия рейтинга доступна на сайте Regcomment.ru.