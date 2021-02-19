Из-за спецэффектов в Большом театре из здания эвакуировали 800 человек

Тревога оказалась ложной Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Рабочий день 19 февраля для сотрудников Большого театра в Москве начался с внеплановой эвакуации. В этот момент в историческом здании находились примерно 800 человек. Сирена и динамики оповестили, что нужно срочно покинуть помещение и все дисциплинированно пошли к выходам.

Впрочем, работы пожарным не нашлось. Тревога оказалась ложной. Виной всему спецэффекты, которые проверяли на репетиции.

— Система газового тушения пожара среагировала на сценический дым. Никакого возгорания не было. Сотрудники эвакуировались самостоятельно, но уже возвращаются на рабочие места. Пострадавших нет, — сообщили kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Первое здание Большого театра в Москве построили во второй половине XVIII века. Оно простояло четверть века и сгорело. Спустя несколько десятилетий на его месте построили новое здание. Архитекторы смогли сохранить часть исторической стены и сделать ее частью обновленного театра. Просуществовало это строение, которое было очень похоже на нынешнее с 1825 по 1853 годы. Но и его не пощадил пожар.

В 1866 году возвели очередной здание Большого театра на том же месте. Пожары его миновали. Строение несколько раз реконструировали.

Пару месяцев назад неизвестные сообщили о том, что в театре бомба. Звонок поступил за несколько часов до представления.