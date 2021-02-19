Собянин вручил награды спасателям и полицейским накануне Дня защитника Отечества

Дипломы лауреатам вручил 19 февраля мэр Сергей Собянин. Фото: Пресс-служба мэра и Правительства Москвы/Денис Гришкин.

Традиционно накануне Дня защитника Отечества, который отмечается в нашей стране 23 февраля, в столице проходит церемония награждения премией города Москвы в области обеспечения безопасности. Дипломы лауреатам вручил сегодня, 19 февраля, мэр Сергей Собянин.

«Поздравляю вас с наступающим Днем защитника Отечества - одним из самых главных и святых праздников для нашей страны, - сказал мэр. - Страны, которая всегда во всей истории опиралась на армию, на защитников Отечества, благодаря которым Россия - суверенная держава, а ее граждане всегда надежно защищены и уверены в своем завтрашнем днем и мирном небе, и безопасности. С большим удовольствием поздравляю вас - победителей премии города Москвы в области обеспечения безопасности. Место подвигу есть всегда и в мирное время. Задачи, которые стоят перед органами безопасности, правоохранительными органами - сложные, важные и, конечно, очень необходимые для горожан. Хотел поблагодарить вас персонально за те достижения, которые вы достигли на своей службе своим профессионализмом, умением, отношением к делу, к городу, к горожанам и, конечно, к нашей стране».

По его словам, за последние годы преступность в столице снижается.

«Если в 2013 году только 30 процентов горожан ощущали себя в безопасности в городе от преступных посягательств, то сегодня их более 70 процентов, - отметил Собянин. - Это говорит об огромной работе, которую вы проводите».

КОГО НАГРАДИЛИ

Премиями города Москвы 2020 года в области обеспечения безопасности наградили 27 человек.

Среди них - сотрудники:

- Главного управления Росгвардии по Москве;

- Главного управления МЧС России по Москве;

- Главного управления МВД России по Москве;

- Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве;

- Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Москве.

Помимо этого, мэр вручил благодарности группе сотрудников региональных органов охраны правопорядка. Их отметили за работу в столице во время режима повышенной готовности, объявленного в дни пандемии COVID-19.

Напомним, премия города Москвы в области обеспечения безопасности присуждается с 2011 года за значительный вклад в обеспечение комплексной безопасности города, создание научных разработок и технологий, реализация которых позволила существенно повысить уровень безопасности города. Всего с момента учреждения награды ее получили 105 человек.