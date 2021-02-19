«Цифровой репетитор» поделится знаниями со школьниками

Фото: mos.ru

За последние 10 лет в столичном образовании произошли серьезные изменения, которые вывели его в мировые лидеры. Перед юными москвичами открылись большие цифровые возможности. В школах появились ИТ-полигоны, высокоскоростной интернет, безопасные для здоровья интерактивные панели для работы в «Московской электронной школе» (МЭШ).

УЧИТЬСЯ И УЧИТЬ ИНТЕРЕСНО

Изначально МЭШ представляла собой только продвинутую технику для занятий. Всего за несколько лет проект стал умным помощником для учителей, учеников и их родителей с большим набором полезных сервисов. В огромной библиотеке МЭШ есть все, чтобы учиться и учить было интересно: сценарии уроков, учебники, тесты, видеоуроки, виртуальные лаборатории.

Сейчас МЭШ – это единая цифровая образовательная платформа, которая включает все самое лучшее и самое передовое, объединяет всех участников образовательного процесса - учеников, учителей, родителей. МЭШ постоянно совершенствуется, в ней появляется все больше удобных и полезных сервисов. Одна из новинок – «Цифровой репетитор». Это новый сервис для школьников, которые хотят подтянуть знания по предметам учебной программы.

«Проект «Цифровой репетитор» встроен в МЭШ, - сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. - Ребенок заходит на этот урок из своего электронного расписания. Урок проходит по видеоконференцсвязи, к которой дети уже привыкли во время дистанционного обучения. В первую очередь, этот сервис рассчитан на детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, это абсолютно бесплатный для них проект. Речь идет о чуть менее, чем 1000 детей из 80 школ. Мы начинаем этот проект, как эксперимент. Если он приживется и получит одобрение москвичей, мы будем дальше его расширять, распространять на другие категории учеников, дополнять другими предметами».

ПОМОГУТ ТЕМ, КОМУ ТРУДНО

Новинка будет полезна тем ребятам, кому по разным причинам трудно даётся школьная программа. Они хотят учиться, но им требуется дополнительное время, чтобы вникнуть в тему. Город не оставляет без внимания таких детей и готов предложить им уникальную возможность с помощью цифровых технологий получить дополнительные знания.

Сервис рассчитан на учеников 6 - 8 классов из семей с небольшим доходом, которых столица всячески поддерживает. Пока для участия в проекте выбрали 80 школ. С ребятами будут заниматься лучшие учителя города, а также студенты педагогических вузов - участники проекта «Учитель на замену» (это те, кто во время пандемии заменял педагогов из группы риска. - Прим.).

Дважды в неделю они станут проводить бесплатные онлайн-уроки по русскому и английскому языкам, математике, химии, физике. Каждый ученик сможет выбрать по два предмета, по которым он хочет подтянуть знания или повторить пройденный материал.

Фото: mos.ru

НА ЗАМЕТКУ

Как подключиться

Воспользоваться знаниями «Цифрового репетитора» очень просто. К нему можно подключиться через электронный дневник в МЭШ. Занятия начнутся сразу, как только соберется мини-группа из 3-5 человек в одной параллели, то есть, по сути, это индивидуальные уроки.

На таких уроках ученик не будет стесняться лишний раз задать уточняющий вопрос учителю, что не всегда удобно делать перед всем классом. А педагог сможет больше внимания уделить разбору сложных тем.

ЧТО ОБ ЭТОМ ДУМАЮТ РОДИТЕЛИ

«Задумка ввести бесплатные дополнительные занятия для детей – очень хорошая идея, - так оценивает новый сервис мама шестиклассницы школы № 887 Юлия Пузанкова. - Это поможет ребятам из семей, испытывающих определенные трудности, не только углубить свои знания по отдельному предмету, но и наверстать упущенное. Ведь так важно вовремя оказать помощь всем тем, кто в ней нуждается, а Москва, безусловно, предоставляет большие возможности для каждого жителя, даже самого маленького».

...УЧИТЕЛЯ

«Считаю эту инициативу превосходной возможностью для ребят решить проблему с пробелами в некоторых предметах, которые им тяжело даются, - говорит учитель английского языка школы № 887 Елизавета Борзова. - Кроме того, и учителя смогут больше времени уделить тем ребятам, которые проявят дополнительный интерес к их предмету. Прогресс не стоит на месте и позволяет нам непрерывно расширять круг возможностей для наших учеников. Многогранность московской системы образования уникальна, в ней есть место и возможность для каждого».