Девушка сломала москвичке нос мобильным телефоном в метро

В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает неизвестную девушку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В полицию обратилась 55-летняя москвичка Татьяна В.* с просьбой задержать и наказать по всей строгости закона неизвестную девушку, которая несколько дней назад сломала Татьяне нос прямо в вагоне поезда метро. Все начиналось буднично, Татьяна ехала с работы домой и ждала, когда поезд доставит ее на нужную станцию. В вечерний час пик народу в московской подземке традиционно много, места хватает не всем. Между Татьяной и еще одной пассажиркой завязался спор, который быстро перешел в крики и ругань. Внезапно, оппонентка женщины, выхватила свой мобильный телефон и со всей силы кинула им Татьяне в лицо. Мобильник угодил точно в нос.

«Конфликт между пассажирками произошел в поезде метро на серой ветке, на перегоне между станциями Севастопольская и Чертановская. В ходе ссоры неустановленная гражданка бросила кнопочный мобильный телефон в лицо заявительнице, после чего скрылась с места происшествия. Пострадавшая Татьяна В.* обратилась в больницу, где ей диагностировали перелом носа со смещением», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает неизвестную девушку, которая мобильным телефоном сломала москвичке нос в поезде Московского метрополитена. Известно, что все вагоны оборудованы камерами видеонаблюдения, поэтому установить и задержать агрессивную девушку - дело времени. Полицейские изучают записи и разыскивают хулиганку.