У старинного московского монастыря в Москве нашли артиллерийские снаряды

Утром 20 февраля в постройках на территории Даниловского мужского монастыря нашли снаряды времен Великой Отечественной войны. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Утром 20 февраля в постройках на территории Даниловского мужского монастыря нашли снаряды времен Великой Отечественной войны. Обитель была основана в Москве в XIII веке. На место вызвали экстренные службы и взрывотехников.

— Предположительно, там три старых боеприпаса. Их обнаружили в подвале хозпостройки. Саперы определят, представляют ли они опасность и после этого заберут на утилизацию, — сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

В ГУ МВД России по Москве сообщили, что комментарий предоставят позднее.

Известно, что годы Великой Отечественной монастырь не работал. Он был закрыт советской властью в 1929 году. Считается, что это последняя действующая обитель, закрытая в то время столице.

Долгие годы там был распределитель для беспризорников со всей страны. Бывшие монастырские постройки приспособили под нужды детдома. За время Второй мировой через него прошли десятки тысяч детей.

На время битвы за Москву ребят эвакуировали. Вероятно, в то время боеприпасы и оказались в монастырских постройках.

СПРАВКА «КП»

Данилов ставропигиальный мужской монастырь — старейшая обитель столицы. Ставропигиальный - значит, подчиняется напрямую патриарху, а не местной епархии. Такой статус получают самые важные обители.

Первые служители пришли сюда не позднее 1282 года. Основать его велел святой князь Даниил. Позже он умер на территории святыни, а монастырь был заброшен. Возрожден при Иване Грозном и с тех пор существовал вплоть до начала XX века.

Разговоры о его возрождении начали в 70-е. Но РПЦ его вернули только в 1983 году. Монастырь быстро отстроили, а при нем основали резиденцию Святейшего Патриарха.