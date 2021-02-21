Потепление в Москве с 26 февраля 2021: два снегопада, а потом ноль градусов

В столице сегодня выпадет еще несколько сантиметров снега Фото: Михаил ФРОЛОВ

Столица практически неделю приходила в себя после сильного снегопада – в городе расчистили дороги и дворы, а 21 февраля новый циклон и снегопад. Сегодня выпадет несколько сантиметров снега, а температура воздуха повысится до -5 градусов. Зато с 26 февраля 2021 года Москву ожидает потепление.

- Мы находимся в зоне теплого фронта. В Москве сегодня весь день будет облачно и снежно. За сегодняшний день прибавится 2-3 см снежного покрова, в ближайшую ночь добавится еще 1 см и днем еще плюс 1 см. Будет умеренно теплая (по зимним меркам) погода, - рассказала kp.ru Татьяна Позднякова, главный специалист Метеобюро Москвы.

Пробки на дорогах Москвы пока несущественные – 5 баллов, в столичных аэропортах задерживаются всего 15 рейсов (Внуково – 6, Домодедово – 5, Шереметьево – 4).

Но синоптики говорят, что расслабляться рано – в ближайшие дни русская зима снизит температуру. День защитника Отечества в этом году будет морозным.

- В праздничный день воздух остынет до -25 градусов в Москве, и до -27 градусов в области. Дневная температура будет не выше -12… 14 градусов, - говорит Татьяна Позднякова.

Еще одна порция снега в Москве будет 24 февраля – выпадет 2-5 см снега. Резкое потепление начнется с 25 февраля – температура на градусниках поднимется до 0 градусов, первая оттепель ожидается 26 февраля.