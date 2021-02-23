Влюбиться в Калмыкию и Урал: в столице открылся фестиваль природы «Первозданная Россия»

В Новой Третьяковке открылся Общероссийский фестиваль природы «Первозданная Россия». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В столице в восьмой раз открылся Общероссийский фестиваль природы «Первозданная Россия». В Новой Третьяковке представлено более 450 работ, которые удалось снять фотографам дикой природы России в непростом 2020 году. Искали самые красивые пейзажи 230 авторов из всех 85 регионов нашей страны.

- Первозданная Россия — это наше самое главное сокровище. С каждой фотографией, которую мы видим на экспозиции, мы влюбляемся в нашу Россию все больше и больше, — говорит Константин Косачев, председатель Оргкомитета фестиваля.

Выставка будет работать до 4 апреля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На фотографиях загадочные Шантарские острова, обманчивая пустошь тундры, дикий мир Таймыра, космические ландшафты соленого озера Баскунчак. А еще красоты Крыма, Алтая, Урала, Дальнего Востока, Калмыкии и других уникальных мест России. Каждая фотография - окно в самые отдаленные уголки нашей необъятной страны.

Всего на экспозиции представлено более 450 снимков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Уверен, что каждому посетителю выставки захочется посетить увиденные на фото места. А это уже говорит о том, что фестиваль решает и задачу развития внешнего и внутреннего туризма, - говорит Константин Косачев.

Гостей фестиваля также ждут встречи с учеными, фотографами и путешественниками, интересные конкурсы и мастер-классы для детей.

Где: Крымский Вал, 10. Станция метро «Октябрьская».

Когда: ежедневно с 11.00 до 20.00, кроме понедельника. До 4 апреля 2021 года.

Стоимость: 450 рублей.