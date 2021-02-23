Общество 23 февраля 2021 16:10

«Сегодня особенный праздник»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества

Он пообщался с военными в обновлённом Доме офицеров в Краснознаменске