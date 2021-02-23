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После морозов в Москву придет оттепель до +6 градусов

Тепло будет до конца календарной зимы и в первые дни марта
Юлия СМИРНОВАЮлия СМИРНОВА
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25 февраля – до столицы доберется теплый и ненастный атлантический циклон с обильным снегом.

25 февраля – до столицы доберется теплый и ненастный атлантический циклон с обильным снегом.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА