«Это будет самый дорогой матч в истории»: В Москве набирают игроков в Лигу пенальти

В манеже на месте промзоны на "Павелецкой" прошли футбольные дуэли — пенальти Фото: Андрей АБРАМОВ

Вечер буднего дня. В футбольном манеже на месте бывшей промзоны у «Павелецкой» собираются парни и девчонки. Все играют в любительских футбольных командах. Но сегодня им не надо будет носиться по площадке два тайма по 45 минут. Сегодня все проще. Вот мяч, вот ворота. Вместо беготни им предстоят главные футбольные дуэли — пенальти, полевые игроки против вратарей.

В среднем каждый матч-дуэль длиться не больше пяти минут. Фото: Андрей АБРАМОВ

ПРАВИЛА

В одном матче соревнуются два игрока. Один на воротах, другой пробивает пенальти. И так по очереди. Серия!

Тут, конечно, нужно объяснить тем, кто не в курсе, что такое серия пенальти. В футбольных матчах на выбывание их проводят, если счет после основного и дополнительного времени остался ничейным. Даже если вы не очень-то интересуетесь футболом, про триумф сборной России на чемпионате мира 2018 года вы наверняка слышали. В 1/8 финала наши ребята сыграли вничью с грозными испанцами, а в послематчевой серии пенальти взяли верх. Все решила игра вратаря Игоря Акинфеева, который сумел выбить летящий над ним мяч ногой. (Помните, еще мем такой был - «Нога Акинфеева»? - Ред.).

Так вот. Лига пенальти. Игроки по очереди наносят друг другу по пять ударов. Побеждает тот, кто забил больше. Если счет ничейный, серия продолжается, пока кто-то из игроков не забьет больше, чем соперник. Проигравший, соответственно, выбывает, а победитель переходит в следующий этап. И так до финала. Олимпийская система.

В лиге пенальти можно играть на площадке большого футбола (ворота 7 на 2 метра) и бить с 11 метров. Для малоформатного футбола, в котором в основном и соревнуются любители, ворота 5x2 м и удары с 9 метров. На площадке для мини-футбола (там ворота еще компактней) пробивают с 6 метров.

После каждого удара игроки меняются ролями. Фото: Андрей АБРАМОВ

РОССИЯ - РОДИНА ПЕНАЛЬТИ?

Турнир Лиги пенальти, в котором сыграли восемь человек, закончился меньше чем за час. Каждые 30 секунд кто-то бьет по воротам, а второй игрок прыгает, пытаясь отразить мяч. Кстати, смотреть футбол без беготни интересно вне зависимости от того, понимаешь ты правила игры или нет. Затягивает, потому что события развиваются очень быстро и страсти кипят нешуточные.

- Лига пенальти - российское изобретение, - рассказывает «КП» президент «Национальной ассоциации пенальти» Евгений Лобачев. - Можно, конечно, возразить: в такое играют в каждом дворе мира. Но и не англичане футбол придумали. Известно, что в Древнем Египте подобие мяча катали. Просто в Англии провели первые соревнования. Так и мы провели первый турнир по пенальти еще в 2014 году.

Изобретатель новой лиги играет футбол с раннего детства. До большого спорта не добрался, ушел в юриспруденцию. А пару лет назад решил продвигать новый формат.

- Самое дорогое спортивное соревнование в истории - боксерский поединок Флойда Мейвезера и Конора Макгрегора в 2017 году, заработавший на рекламе сотни миллионов долларов. Если бы сегодня Месси вышел бить пенальти Роналду, думаю, сумма была бы еще больше! - уверен Лобачев. - Людям нужно быстрое шоу. Не все хотят смотреть матч, который длится 90 минут.

Играть в пенальти можно по правилам большого, зального и малоформатного футбола. Фото: Андрей АБРАМОВ

ИГРАЮТ ДАЖЕ НЕЗРЯЧИЕ

Евгений рассказывает, что и сам рад выходить на поле по классическим правилам. Но понимает, что в его 45+ лет носиться по полю тяжело. Да и небезопасны такие нагрузки, если ты не профи, а любитель. А еще есть грузные люди, диабетики и инвалиды, которым по полю просто не побегать. Отстоять серию пенальти проще. Проводят даже матчи со слепыми футболистами - есть и такие.

- Я жил на Дальнем Востоке и там начал лигу пенальти. С финансами у команд в регионе не очень. А в некоторых городах даже 11 человек (10 игроков + вратарь) невозможно собрать, чтобы играть по классическим правилам. А для лиги пенальти надо всего одному спортсмену приехать на соревнования.

Активист хочет добиться признания пенальти официальным видом спорта. Для начала в России. А дальше завлечь на турниры игроков со всего мира. Сейчас договариваются с ветеранами именитых клубов, чтобы устроить чемпионат по пенальти с их участием. А параллельно готовят аналоги лиги пенальти для баскетбола, гандбола и водного поло.

В «Национальной ассоциации пенальти» готовят турниры не только по футболу, но и по баскетболу, гандболу и даже водному поло. Фото: Андрей АБРАМОВ

КОНКРЕТНО

Если хотите играть в лиге пенальти

Следить за турнирами можно на сайте ассоциации nap-penalty.ru или связаться напрямую с руководителем лиги +7 (916) 248-80-88.