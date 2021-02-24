Москвичка продала квартиру, чтобы открыть первый в России приют для волков

По словам Анастасии, в России волками торгуют не особо-то и скрываясь
Фото: Александр Ширков
- Никаких резких движений, не кричать, не размахивать руками, - вместо «здравствуйте» скороговоркой тарабанит молодая, хрупкая, рыжеволосая женщина Анастасия Гайдук - перечисляет правила «Чертога волка». - И да - страх свой животным не показывай.
Легко сказать - страх не показывай… Они же огромные, серые, с большущими зубами. Но собираться с духом было некогда. Моя тезка Настя уже отворяет калитку первого в России приюта для волков.
- Заходи быстро, а то разбегутся, - командует она.
А я их вижу - по территории, огороженной высоким забором, друг за другом по протоптанным в густом снегу тропинкам к нам быстрым шагом двигаются волки.
- Они даже без вольеров? - храбрюсь, но голос мой все равно дрожит.
- В этой части приюта живут волкособы, то есть гибриды волка и собаки, - объясняет Анастасия.
Гибриды... Явно скрещивались эти ребята не с пуделями и болонками. Может и есть у них в предках собаки, но по мне так это самые настоящие огромные волчары.
Минут пять мы стоим у калитки. Настя говорит: волкособам нужно время, чтобы привыкнуть к новому человеку. Большинству из местных обитателей до нас нет никакого дела. Но только не одному серому красавцу. Обладатель самой густой шерсти из всех местных волкособов сразу решил показать и мне, и хозяйке приюта, кто тут главный.
Огромный зверь не на шутку заинтересовался мехом на сапогах
Фото: Александр Ширков
- Это битцевский волк, - говорит хозяйка приюта. - Сейчас он тебя обнюхает и, возможно, разрешит дальше пройти. Он у нас тут вожак стаи волкособов. Я и сама ему подчиняюсь - уважаю!
По словам Насти, волкособ из Битцевского леса приехал в приют пару лет назад. А до этого он был городской «знаменитостью», про него даже газеты писали.
- В лесопарке мамочек с колясками пугал... Потом его отловили и к нам привезли.
На собаку битцевский волк похож разве что повадками. Огромный зверь не на шутку заинтересовался мехом на моих сапогах: тыкает в него носом, только что хвостом не виляет. Но предаваться мимимишности здесь никак нельзя.
- Не вздумай гладить. Это тебе не йоркширский терьер, - строгим тоном предупреждает хозяйка приюта.
У Насти к ее питомцам довольно сдержанный подход, здравый и научный
Фото: Александр Ширков
Впрочем, история битцевского волка скорее исключение, чем правило. Большинство нынешних обитателей приюта попадают сюда не из лесов. Их люди привозят.
- Мода такая у наших олигархов, - говорит Анастасия. - Они друг другу на праздники устали коньяки дарить, и дарят щенков волков. В бандитском мире это вообще священное животное: волки и на наколках, и в песнях. Но только волк - это дикое животное, приручить которое невозможно. Как правило уже через год животные оказываются не нужны. И их либо убивают, отстреливают, либо отпускают на волю. Но это тоже почти равно убийству, потому что волк, который родился в неволе и хотя бы год прожил с людьми, уже никогда не сможет прибиться к стае. Это только самые сознательные привозят надоевших питомцев к нам...
Приют находится почти в 200 километрах от Москвы, недалеко от поселка Мишеронский
Фото: Александр Ширков
По словам Анастасии, в России волками торгуют не особо-то и скрываясь.
- Открываешь Авито и там куча предложений. Щенков волчат продают по 200 тысяч рублей за штуку. Это запрещено, но как показывает опыт, никого это не волнует. Из года в год объявления подают одни и те же люди. Для них это бизнес, понятно. Но зачем люди покупают волков? Вот это для меня загадка. Хотите верьте, хотите нет, но я никогда иметь волка не хотела.
У Насти к ее питомцам довольно сдержанный подход, здравый и научный. Иллюзий, что волк вот так запросто может жить в квартире и среди людей, она не питает.
По образованию Настя Гайдук ветеринар. Еще несколько лет назад она работала в одной столичной клинике, занималась кошками и собаками. А три года назад появилась у нее идея о приюте для волков. Они с мужем Ярославом продали квартиру в столице, на эти деньги приобрели землю в дальнем Подмосковье и перебрались за город.
- Я понимала, что есть волки, которым нужна помощь, в том числе и ветеринарная. И четко знала, что в нашей стране нет ни одного приюта. Но не возить же из Москвы раненых волков в какую-нибудь Францию? Поэтому и решила действовать, взять на себя ответственность. Только не называйте меня спасительницей волков! Не люблю это слово.
В приюте волков больше, чем в лесах всей Московской области
Фото: Александр Ширков
Приют находится почти в 200 километрах от Москвы, недалеко от поселка Мишеронский. Здесь ни особых дорог, ни магазинов.
- У нас на участке даже света не было. Соседей, которым мы мешали бы, здесь нет. Вокруг только леса и поля. Мы понимали, что именно такое место и нужно.
Первыми обитателями приюта в феврале 2017-го стали три волка, которых от нерадивых хозяев спасли волонтеры. Но содержать хищников в условиях приютов для собак было просто невозможно. Каждому волку нужен просторный вольер. И тут, в «Чертоге волка», они есть.
Сейчас в приюте 34 волка (это не считая волкособов). У каждого - просторный вольер с соснами, обнесенный высокой сеткой.
- А они могу сбежать?
- Еще как могут. Волк способен перемахнуть через забор в два-три метра высотой. Но это если захочет. У наших волков такого желания нет и никогда не было. Их жизнь так помотала, что тут они просто в волчьем раю, - говорит хозяйка «Чертога».
У каждого здешнего волка своя история.
Например, есть тут бывшие звезды кино. Алтая, Раду и Ваню в приют забрали из зообазы Госфильмофонда во Владимирской области. В 1947 году базу основал режиссер Александр Згуриди, но несколько лет назад ее расформировали, а звери остались умирать в вольерах.
У Алтая была сломана спина, из-за этого он до сих пор хромает. Ваня - самый старый волк в приюте, у него больные лапы. Высокий и косматый, он ковыляет по вольеру туда-сюда и смотрит на нас с каким-то усталым и мудрым взглядом.
О подмосковном приюте знают не только в соседних областях.
Волка Велеса поймали дагестанские браконьеры. Он полтора месяца сидел в клетке посреди степи. Потом его выкупили местные волонтеры и привезли в «Чертог волка».
- На Северном Кавказе встречается специфическое отношение к диким животным. Там подарить на день рождения медвежонка - нормальное явление. Когда медведь вырастает, его просто убивают. В Дагестане могут поймать волка, стреножить и отдать на растерзание алабаю. Тот будет рвать беззащитного зверя, а люди - снимать это на камеру и выкладывать в интернет, - возмущается Анастасия.
Скиф попал в приют из Казахстана. Там он успел сняться в фильме «Шал», который в 2013 году выдвигался на «Оскар».
Своих волков Настя и Ярослав кормят исключительно свежим мясом. На содержания одного зверя в месяц уходит больше 10 тысяч рублей. Раньше деньги брали в кредит, но сейчас приют полностью существует на пожертвования.
- Оказалось, что в нашей стране тысячи людей готовы помогать волкам. Сегодня у каждого нашего волка есть опекуны. А сам приют - не для развлечений, мы крайне редко впускаем сюда посетителей, - рассказывает женщина.
В инстаграме «Чертога волка» часто спрашивают: «А почему вы их не выпускаете на волю? Подлечили - и пусть бегут в леса».
- Люди не понимают, что нельзя просто взять и выпустить животное в лес. Сначала нужно правильно подготовить зверя, желательно, делать это с самого рождения. В идеале нужно дать возможность хорошо отобранным особям создать пары и уйти в природу.
Супруги мечтают, что в России однажды появится Национальный волчий центр, который будет заниматься возвращением хищников в дикую природу.
СПРАВКА «КП»
В приюте волков больше, чем в лесах всей Московской области
По оценкам специалистов, в российских лесах сейчас осталось менее 50 тысяч волков. Среди причин - активное истребление хищников, сокращение естественного ареала обитания волков, сокращение основной кормовой базы серых - кабанов, оленей, лосей и косуль.
В средней полосе России счет волков идет на сотни. По данным охотоведов, больше всего волков в Смоленской и Тверской областях - примерно по 250, в Костромской области - 170, во Владимирской - всего 30 (из них половина в Клязьминско-Лухском заповеднике). А в Подмосковье - не больше 10 хищников.
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