В Москве тестируют специальный мессенджер для чиновников

Разработчики называют свое детище "полноценной заменой Telegram и Skype". Фото: https://id-partner.net

Во время пандемии весь мир ещё сильнее увяз в гаджетах. Рабочие видеоконференции из дома, школьные онлайн-уроки на дистанционке, сообщения по электронной почте и в мессенджерах. Для тех, кто работает в столичных госструктурах, решили разработать специальное мобильное приложение для общения. Новинку под названием TDM Messenger уже тестируют специалисты департамента информационных технологий Москвы.

Разработчики приложения для чиновников обещают «беспрецедентный уровень безопасности, отказоустойчивости и масштабируемости для совместной работы пользователей в государственных структурах». На сайте ИТ-компании ID Partner Ltd, придумавшей новый мессенджер, опубликованы некоторые технические характеристики сервиса.

«Приложение для полноценной замены Telegram и Skype», - объясняют разработчики. В нем есть все стандартные фишки - обмен сообщениями, фото и видео в каналах и чатах, возможность совершать личные и групповые звонки, а в будущем и видеозвонки. При этом, как сообщают авторы мессенджера, он обеспечивает шифрование голосовых звонков и сообщений согласно национальным стандартам. Все данные будут храниться в доверенном дата-центре. После тестирования станет известно, перейдут ли столичные чиновники полностью на общение в новом мессенджере или все же будут совмещать его с уже действующими сервисами.