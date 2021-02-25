Желающим запустить своё дело в столице теперь станет проще. Им бесплатно помогут не только оформить необходимые документы, но и проконсультируют, научат продвигать свои услуги, искать заказы. Для самозанятых горожан запустили новые сервисы.«После эксперимента официально открыт и переведен в работу в постоянном режиме еще один флагманский центр «Моя работа», - сказал сегодня, 25 февраля, мэр Москвы Сергей Собянин на открытии нового центра занятости. - Он направлен на поддержку самозанятых, индивидуальных предпринимателей и москвичей, которые стараются организовать свой микробизнес. Это люди, которые берут уже в свои руки свою судьбу и дальнейшую работу. Это очень здорово. Система самозанятости, которая в России теперь тоже работает полноценно, дает новые возможности для людей, но не все о них знают. И флагманский центр вместе с нашими коллегами - партнерами, которые профессионально занимаются трудоустройством, помощью в открытии бизнеса - конечно, даст синергию. Первые итоги работы этого центра - около 8 тысяч человек зарегистрировались как индивидуальные предприниматели, самозанятые. Это внушает оптимизм».По его словам, в службе занятости Москвы за последние годы произошли серьезные изменения.«Большинство центров занятости передислоцировалось в систему МФЦ, в результате чего расширился круг людей, которые приходят на консультации, ищут работу, - отметил мэр. - Практически в 10 раз повысилась эффективность таких центров, и условия работы стали другими».Новый центр «Моя работа» находится на улице Шаболовка, д. 48, недалеко от станции метро «Шаболовская».В нем создана экосистема полного цикла «Самозанятость в руки» - от профессионального тестирования и обучающих курсов по ведению бизнеса до юридической регистрации статуса самозанятого или ИП и прохождения собеседований с потенциальными партнерами.Офис может принимать до 200 человек в день. Им доступны такие услуги:- тестирование на наличие предпринимательских способностей;- помощь в определении уровня hard и soft skills, а также в запуске новой карьеры;- консультации, в том числе и онлайн, о возможностях рынка труда и программах профобучения, по правильному оформлению резюме;- тренинги для желающих справиться с психологическими проблемами, мешающими успешному трудоустройству;- необходимая информация об организации собственного дела, помощь в регистрации и использовании различных сервисов для начинающих предпринимателей;- встречи новичков в нетворкинг-клубе «Я - предприниматель» и бизнес-игры для выпускников курса «Семь шагов к открытию собственного дела»;- сервис бесплатной регистрации ИП, ООО и самозанятых, открытый вместе со Сбером;- участие в открытых отборах с крупными работодателями - «Яндекс.Еда», «Яндекс.Лавка», Delivery Club и другими, предлагающими работу соискателям уже в новом статусе - самозанятого;- обучение использованию современных онлайн-инструментов продвижения услуг и поиска заказов совместно с крупнейшими сервисами - YouDo, Profi.ru и «Наймикс».ЦИФРЫВ 2021 году в планах нового центра «Моя работа» - помощь более 7 000 жителям в открытии собственного дела.Сейчас в банке данных московской службы занятости размещены 144,4 тысячи вакансий.В 2020 году через службу были трудоустроены 177 тысяч человек.По сравнению с пиковыми значениями лета 2020 года уровень зарегистрированной безработицы в столице сократился в три раза - до 0,93% (68,1 тыс. человек).