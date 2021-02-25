Крепкие морозы и сугробы не напугали москвичей – об этом можно судить и по фотографиям из открытых бассейнов. Парни и девушки приходят плавать, несмотря на бодрящий морозный воздух. Корреспондент «КП» решила рискнуть и осуществить зимний заплыв в одном из столичных бассейнов. Рассказываем, как это было.Открытый 50-метровый бассейн есть в спортивном комплексе «Акватория ЗИЛ». Он находится в двух шагах от станции МЦК «ЗИЛ». Сюда приходят профессиональные спортсмены и любители активного отдыха, а еще девушки ради красивых фотографий - получается действительно эффектно. Но одно дело плавать летом, когда жарко и реально хочется освежиться, а в трескучие морозы?- Не переживайте, вода +29 градусов. Практически полностью вы в воде, и не почувствуете холода, - сказали в спортивном комплексе.- А как же голова? Можно в теплой шапке плавать? – спрашиваю.- Нет, только в силиконовой шапочке для плавания. Холодно или нет – это очень индивидуально. Бассейн всесезонный, у нас круглый год плавают. В морозы открытый бассейн погружается в удивительной красоты туман от испарения воды, в этом тоже своя прелесть и эстетика.В спортивном комплексе есть теплые раздевалки, тренажерный зал с видом на бассейн. Смотрю через окно – красивый вид и огромное облако над водой (пар). Кажется, что выйдешь в купальнике и сразу превратишься в ледышку.Оставить вещи можно в шкафчиках, закрывающихся на электронные ключи. В раздевалках тепло, есть парилка и душевые кабинки. Прохожу к стеклянным дверям. Вижу, что люди плавают, но при этом мороз и снег. Не выходить же в ботинках? Здесь все же нужны резиновые тапочки. Итак, три-четыре и выхожу. Мороз сразу окутал мое тело. Признаюсь честно - холодно.- А в воде тепло? - спрашиваю у проплывающей мимо женщины.- Да, скорее ныряйте, - советует она. – Вы могли проплыть в чашу бассейна из раздевалки.Подхожу к воде, пробую ногой - правда, теплая. В бассейне находиться очень комфортно. Сразу же забываешь, что только что было холодно. По телу идет приятное тепло.- Я люблю нырять, поэтому даже не замечаю, что голова фактически на морозе остается. Плавала я и при морозе -20, скажу так - разницы нет, в воде одинаково тепло, - рассказывает посетительница Екатерина.- А летом бывали здесь? - спрашиваю.- Еще нет. Но это будет, наверное, как в Турции. Шезлонг и коктейли только останется добавить.В такой теплой воде можно плавать хоть весь день (только нужно заранее заплатить за сеансы). Здесь пять дорожек - места хватает всем. А вот если захотите попасть в крытый бассейн, то лучше вечером, когда нет тренировок у профессиональных спортсменов.Важно- для посещения необходимо иметь: шапочку для плавания, купальник для женщин и плавки для мужчин, шлепанцы, мочалку, мыло и полотенце,- предварительно получите справку для посещения бассейна в поликлинике,- дети до 12 лет в бассейн не допускаются,- дети с 12 до 16 лет могут находится только в присутствии родителей.- Бассейн новый, чистый, хлор не вступает в реакцию с посторонними веществами и не образует пахучих соединений. Хлор используется, но по санпину. Робот следит за его концентрацией. Кроме этого проводится озонирование воды, - рассказали в «Акватории ЗИЛ».Что еще есть в «Акватории ЗИЛ»:- зал для акробатики и прыжков на батуте,- тренажерный зал,- SPA-комплекс,- хамам, русская парная, финская сауна,- соляная пещера,- фитобар,- вендинговые аппараты.Где: ул. Автозаводская, д.23а, к.4. Станция метро МЦК «ЗИЛ».Когда: ежедневно, по сеансам 7.00 → 7.45 → 8.30 → 9.15 → 10.00 → 10.45 → 11.30 → 12.15 → 13.00 → 13.45 → 14.30 → 15.15 → 16.00 → 16.45 → 17.30 → 18.15 → 19.00 → 19.45 → 20.30 → 21.15 → 22.00.Стоимость: 500 рублей (сеанс 45 минут), 2000 рублей (индивидуальное занятие с инструктором).Открытые бассейны, где можно поплавать зимой1. Дворец водных видов спорта «Лужники». На территории аквапарка есть термобассейны с функцией гидромассажа, из которых можно выплыть на улицу и наслаждаться водными процедурами под открытым небом. Стоимость: взрослый – 1500 рублей, дети от 7 до 13 лет – 350 рублей, дети до 7 лет – бесплатно.2. Бассейн Московского Олимпийского центра водного спорта. Попасть туда можно по разовым билетам. Это спортивный 50-метровый бассейн с подогревом (+28 градусов). Стоимость: 350-400 рублей за сеанс 45 минут (в зависимости от времени), детям – 50% скидка.3. Бассейн «Чайка». На территории расположены несколько бассейнов: 50-метровый, 25-метровый бассейн для прыжков, два детских. Температура для купания комфортная (+28 градусов). Стоимость: взрослый билет – 1800 рублей, детский – 800 рублей.4. Бассейн фитнес-клуба «World Class Кунцево». Территория напоминает загородный клуб, здесь 25-метровый открытый бассейн. Стоимость: только по абонементной системе, разовый визит невозможен.5. Фитнес-клуб Vitasport. Два бассейна находятся на открытом воздухе, имеют подогрев. Стоимость: посещение только по клубной карте.