Улицы Москвы затопило после резкого потепления

За два дня в российской столице резко потеплело почти на 30 градусов. Внезапная смена погоды не прошла без последствий: улицы Москвы превратились в грязные реки, колеса автомобилей тонут в воде, залившей дороги после таяния сугробов.В ночь на 23 февраля воздух в городе остыл до минус 25 градусов по Цельсию, но уже к вечеру 25 февраля температура подскочила до плюс четырех градусов. О резком потеплении предупреждали в начале недели синоптики Гидрометцентра.Растаявший из-за потепления снег заполнил улицы Москвы водой. Так, под воду ушел съезд с Остоженки на Садовое кольцо: там колеса машин почти полностью погружались в лужу. Подтопило Новинский бульвар, где грязная лужа распространилась по всей дороге. Жители столицы также сообщают о «реках», которые потекли в районе станции метро «Таганская» и на Земляном валу.Аналогичная ситуация сложилась и в Подмосковье. Например, в Видном и Химках — плюс три градуса, в Балашихе — плюс два, хотя еще пару дней назад в Подмосковье трещал 30-градусный мороз.Грядущая ночь на пятницу тоже будет теплой: температура составит от плюс одного до плюс трех градусов. 26 февраля в Москве ожидается плюс четыре, морось и сильны туман, а вот с субботы в столичный регион придет холодный атмосферный фронт, рассказала в интервью kp.ru главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Она отметила, что это не последние морозы за этуз зиу: в праздничные длинные выходные по случаю Международного женского дня температура будет отрицательной.