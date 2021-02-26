В центрах госуслуг «Мои документы» горожан теперь консультируют онлайн. Вовсе необязательно приходить в МФЦ лично, чтобы уточнить правила оформления, например, соцкарты или детских пособий.«Мы понимаем, как дорого время в современном мегаполисе, поэтому стремимся перевести максимальное количество сервисов в режим онлайн, - сказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. - Теперь москвичи могут получать консультации по ряду услуг социального направления от специалистов центров «Мои документы» в дистанционном формате, без личного посещения офиса. Мы организовали работу таким образом, чтобы у горожан появилась возможность выбрать удобное время для консультации и получить необходимую информацию прямо со смартфона или компьютера. В дальнейшем мы расширим перечень услуг, по которым будут доступны видеосеансы».ЧЕМ ПОМОГУТСейчас онлайн-консультацию можно получить по самым популярным социальным услугам. Среди них:- оформление соцкарты, полиса ОМС, СНИЛС, а также сертификата на материнский (семейный) капитал;- получение бесплатной санаторно-курортной путевки через собес, региональной социальной доплаты к пенсии, а также социальных выплат семьям с детьми.1. На портале mos.ru зайти в раздел «Услуги» и выбрать кнопку «Запись на прием в центр госуслуг и ОИВ».2. Выбрать услугу «Видеоконсультация в центрах госуслуг по вопросу предоставления отдельных мер социальной поддержки».3. Выбрать в появившемся на экране календаре удобные дату и время для видеоконференции. Специалисты работают ежедневно с 9.00 до 19.40. Один сеанс длится не более 20 минут.4. После бронирования даты и времени онлайн-встречи нужно указать адрес своей электронной почты. На нее пришлют ссылку с приглашением на видеоконсультацию. Кроме того, нужно выбрать интересующий вопрос из предложенного списка. Здесь же можно кратко написать о возникшей проблеме, чтобы сотрудник МФЦ заранее подготовился к приему.ВНИМАНИЕ!Консультанты центров «Мои документы» дают только справочную информацию. Чтобы подать документы на получение нужной услуги, необходимо обратиться в ближайший МФЦ лично или через электронные сервисы на портале mos.ru.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа юго-востоке Москвы открылся пятый флагманский центр \\"Мои документы\\"Сюда могут обращаться за госуслугами жители всех районов столицы (подробности)