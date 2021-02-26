Перешла на "сухое голодание": Владелец квартиры погибшей в 20 лет писательницы Аделины Шелдон рассказал о последнем звонке ей

Год для Аделины был сложным, но возвращаться домой в Одессу она не планировала Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Жизнь 20-летней писательницы Аделины Шелдон оборвалась в съемной квартире в Москве, где девушка жила последние два года. Мечты об успехе, финансовые проблемы, отказ от помощи и увлечение модным «сухим голоданием» - что стало причиной смерти сейчас выясняют следователи.

- Тело уроженки Украины было обнаружено на улице Каховка. Без признаков насильственной смерти. Обнаружил ее москвич, сдавший квартиру. Гражданка лежала на полу без признаков жизни, после чего вызвал полицию, - рассказали в правоохранительных органах.

Уехала из Одессы, чтобы прорваться в жизни

Квартиру молодой красивой девушке из Одессы сдал москвич Александр Маслов. Аделина жила здесь целый год. Потом отдала ключи и сказала, что планирует поехать в Европу. Через три месяца вернулась и снова сняла эту же квартиру.

- Она была достаточно гордая, чтобы жаловаться. Но, то, что у нее были финансовые проблемы – это очевидно. Когда она снимала квартиру в первый раз, то все было стабильно, с оплатой проблем не было. А когда приехала во второй раз, то сразу сказала, что нужно какое-то время подождать с оплатой. И весь год она практически не платила за квартиру. Всего за два-три месяца заплатила. Она ждала какой-то большой гонорар, все время говорила, что нужно подождать две-три недели, - вспоминает Александр Маслов.

Владелец квартиры говорит, что относился с пониманием, потому что и сам помнит сложные годы в СССР. Он с супругой всячески хотели помочь Аделине. Всегда были на связи, говорили с ней об истории, о культуре. Писательница делилась своим желанием поехать в Европу или Америку, через десять лет видела себя известной писательницей, раздавала в 2018 году интервью российским СМИ, где давала советы школьникам, почему так важно читать книги.

Жизнь 20-летней писательницы Аделины Шелдон оборвалась в съемной квартире в Москве, где девушка жила последние два года Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Планы масштабные. Писательство, мои произведения, книги – это главное в моей жизни. Идеи могут прийти в любой момент и в любом месте. Этому может способствовать, что угодно. Крайне благоприятно сказывается музыка, видеоролики, фильмы. Вдохновить может любое фото, фраза, воспоминание. Так что через десять лет я вижу себя успешным и известным писателем, с внушительной библиографией, - сообщала девушка в соцсетях.

При этом со слов Александра Маслова, она жила уединенно, практически ни с кем не общалась, из дома выходила редко – в ближайший парк или в магазин за едой. Всегда сидела в интернете, телевизор не смотрела. Она всегда была в некой работе.

- Она ездила к родителям или они к ней? – спрашиваю.

- Как я понял, девочка уехала из дома, чтобы прорваться в этой жизни. Последний раз она говорила с матерью в ноябре – Аделина поздравляла ее с Днем рождения, - говорит Александр Маслов.

Девушка испытывала финансовые проблемы, но мечтала вернуть долги и уехать в Европу Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Хотели отдать долги и уехать в Европу

Когда наступила пандемия, то собственник квартиры практически не приезжал к Аделине – в WhatsApp она отвечала, о долге помнила и обещала вскоре вернуть. Осенью девушка сказала, что проект сдала и вот-вот получит большой гонорар. Аделина хотела отдать долги и уехать в Европу.

- Понятно, что на улице коронавирус, ограничения, но почти весь год она прожила в долг. Она вежливая, образованная девчонка. Ее хорошо знала и моя супруга. Мы могли говорить об истории, культуре. Она тяготела к истории Франции, средневековье ее интересовало. Мы говорили ей, что готовы помочь устроиться репетиром – ведь она знала языки, или пойти в модельный бизнес – ведь она симпатичная, яркая девушка, но она не хотела, - вспоминает Александр Маслов.

Год для Аделины был сложным, но возвращаться домой в Одессу она не планировала. Принимать помощь не хотела, денег в долг не просила. Еще и увлеклась модным «сухим голоданием».

- Судя по записям из дневника, для нее была довольно актуальна тема «сухого голодания». Нет, она не считала себя полноватой. Она была стройной. С чем связан интерес к «сухому голоданию»? Непонятно, - говорит Александр Маслов.

Два года назад девушка рассказывала в интервью для сайта о похудении, что следит за своей фигурой и стремится к совершенству во всем (в творчестве, проектах, теле). Она говорила, что предпочитает здоровую пищу, «приближенную к историческим нормам, когда мясо просто обжаривали на огне, нарезали много салатов и не ограничивали себя ни в каких продуктах».

- Я не люблю запретов и ограничений, поэтому предпочитаю позволять себе все, что хочется, - говорила Аделина Шелдон.

Помочь девушке никто не смог Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Тогда она рассказывала, что писать книги – это ее судьба. Первые пробы пера были в 12 лет. Признавалась, что готовит к выходу историческую сагу «Венценосные» о жизни французской королевской семьи, главными героями стали Людовик XIV и его брат Филипп.

- Она постоянно что-то писала в ноутбуке. Что это было? Книги, статьи? Не знаю. Они обсуждали с женой создание сайта.

- А что она еще писала в личном дневнике? – спрашиваю.

- Общее впечатление от записей, что год был тяжелый. Сложно было с финансами.

Последний разговор и пакетики с детокс-чаем

Молодая писательница была настолько одинокой, что соседи никогда не видели у нее подруг или друзей. Один раз к ней приходил какой-то мужчина – недолго побыл и ушел.

- Если вы можете себе представить ученицу Смольного университета ХIХ века, то это была Аделина. Утонченная, воспитанная, честная. А тут пандемия, денег нет. Я сам предприниматель и понимал, что мне, выгнать ее в такой ситуации на улицу? - вспоминает Александр Маслов.

Но продолжаться так всегда не могло, тем более появился человек, который хотел снять квартиру. В начале февраля супруга Маслова позвонила Аделине, чтобы спросить, как у той дела. Девушка сказала, что нужно еще подождать три-четыре дня. Но прошло почти две недели – Аделина перестала отвечать собственникам. Приехали в квартиру – дверь заперта изнутри. Мысль была, что девушка собрала чемоданы и уехала, чтобы не платить большой долг.

- Но, когда я попросил взломать дверь, то сразу почувствовал неприятный запах. Пошел по квартире. Вещи на месте. Дошел до спальни, а там Аделина лежит на полу. Такое ощущение, что она встала с кровати и шла к коридору, упала и так и осталась, - говорит Александр Маслов.

- Как вам кажется, что могло произойти? – спрашиваю.

- Суицида там не было. Умереть от голода? Холодильник действительно был пустой. На кухне был сахар, соль, чай. Я увидел три пакета с новомодными чаями «детокс», «релакс», какие-то травяные сборы. На кухне был сотейник, в котором варили гречку. Он был пустой, но не помытый. На прикроватной тумбочке стояла еще одна миска – то ли с рисом, то ли с вермишелью. У кровати стоял тазик с водой заплесневелой. Вода в нем была розовая. Такое ощущение, что ее рвало и с кровью. Сопоставляя все это, как мне кажется, она снова пошла на свое «сухое голодание», но выйти из него не смогла.

Помочь девушке никто не смог. Телефон был в другой комнате. Но и в нем не было никаких контактов, в нем даже не было сим-карты. Пролежала в таком состоянии Аделина дней десять.