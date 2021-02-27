В центре Москвы в старинном доме произошел пожар

Пожарных вызвали к дому Пятницкая 6/1 строение 1 днем 27 февраля. Фото: МЧС России

Пожарных вызвали к дому Пятницкая 6/1 строение 1 днем 27 февраля. Это исторический двухэтажный дом. Согласно документам, он называется ансамбль городской усадьбы Еремеевых — доходное владение Саввино-Сторожевского монастыря. В нем есть как жилые квартиры, так и частные заведения, в основном общепит и магазины.

Все произошло между станцией метро «Новокузнецкая» и Овчинниковской набережной. Дорога в этом месте всего двухполосная, ее пришлось перекрыть, чтобы пожарные подразделения могли делать свою работу.

— Вызов поступил в 14:19. Возгорание между перекрытий первого и второго этажа. Все люди были эвакуированы, никто не пострадал. В 15:41 возгорание ликвидировано, — сообщили kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Очевидцы сообщили «КП», что наиболее вероятно, очаг возгорания находился в квартире на втором этаже.

— Было очень много дыма, вырывался из окон. Но огня как такового не видно. Там квартира двухуровневая находится, — рассказали работники одного из местных заведений.

— Сотрудниками ГИБДД перекрыто движение в районе происшествия. Движение перенаправлено на Большой Овчинниковский переулок. Маршрут автобуса № м5 временно изменен. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей, — сообщили в Департаменте транспорта Москвы.

Причину возгорания установит специальная комиссия.