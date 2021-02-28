Со снегом, но без морозов: Синоптики дали прогноз погоды в Москве на март 2021

В целом же первая пятидневка весны будет теплой: днем около +3 градусов Фото: Иван МАКЕЕВ

Зима в Москве, как и во многих других регионах Европейской части России, завершилась мощной оттепелью и ярким, почти весенним солнцем. Москвичи радовались, сменив пуховики на легкие куртки и глядя на синее небо. И чертыхались, безуспешно пытаясь обойти огромные лужи и увязая в жидкой снежной каше.

Что будет дальше – и с теплом, и с сугробами? Прогнозом погоды на март 2021 с читателями “КП” делится главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова:

- В ночь на понедельник и ранним утром 1 марта возможна сильная гололедица: после оттепельных дней ближайшей ночью подморозит до -5 градусов, и вся вода на улицах превратится в каток. В центре города и на больших автотрассах все чистят и обрабатывают, там не должно быть проблем. Но во дворах и на неосновных дорогах будьте очень осторожны, это касается и пешеходов, и автомобилистов, - предупреждает синоптик.

В целом же первая пятидневка весны будет теплой: днем около +3 градусов, в четверг, 4 марта, Гидрометцентр России обещает даже +6. Однако без солнца, в этом неприятное отличие от последних дней календарной зимы. Будет пасмурно и промозгло, хоть и без серьезных осадков – скорее с моросью, либо небольшим мокрым снегом или дождем.

К выходным погода начет меняться. В ночь на субботу, 5 марта, подморозит до -11, днем 0...-5. Зато солнечно!

- Вся вторая пятидневка марта, в том числе длиные праздничые выходные по случаю Международного женского дня, будет относительно холодной. По ночам около -10, днем тоже отрицательная температура, - продолжает Татьяна Позднякова. - С 10 до 15 марта днем около ноля, по ночам небольшой минус. В такую погоду снег будет таять постепенно. Бурного половодья на улицах, как сейчас, больше не ждем. Но и быстро сугробы не исчезнут – снега еще очень много: в Измайлове 56 см, в районе МГУ 51 см, в других районах столицы и области тоже порядка полуметра. И еще нападает. Ближайшие снегопады вероятны 5 и 8 марта, и вряд ли они будут последними. Так что март мы точно проведем со снегом, он сойдет не раньше 10 апреля. Но, скорее всего, без возвращения сильных морозов.

РЕКОРДЫ

Российские города, где установлены новые температурные максимумы за всю историю метеобнаблюдений