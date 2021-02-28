В соцсетях москвички выставляют видео, как они поют в диско-караоке-такси. Практически все истории начинались с того, что вызывали обычное такси, а приезжала машина с диско-шаром, внутри два микрофона и веселый водитель Андрей. Поездка обходилась по тарифу - ни на рубль дороже, но настроение улучшалось на 200%. Корреспондент «КП» нашла ту самую чудо-машину и прокатилась по Москве. И, конечно, спела.Встречаемся с таксистом Андреем Ивашкевичем возле метро «Аэропорт». Его машину сложно не заметить – из окон неоновый свет и на полную «Снова седая ночь, и только ей доверяю я».- Вот так люди садятся в машину, а тут подсветка, а тут караоке. И они говорят: «Ой, а что так можно было?» Настроение человека видно сразу: кто-то с интересом расспрашивает о подсветке, просит сделать музыку погромче, а кто-то просит отключить, - рассказывает Андрей Ивашкевич.- И кто поет? – спрашиваю.- В основном поют девушки. И хорошо поют. Парни обычно скромничают.- А какой репертуар?- Чаще всего песни Сергея Шнурова. В топе «Ленинград», «Руки вверх», поют песни Лепса, Аллегровой. Иностранные песни тоже поют.Собственно, поющие пассажиры и подтолкнули таксиста с 10-летним стажем переоборудовать машину под диско-караоке-такси. Сначала была добавлена подсветка, потом появились микрофоны и планшеты для караоке.- Пассажиры удивлялись, а я шутил, что теперь все такси класса \\"комфорт\\" будут такими в Москве. И многие говорили, что это крутая идея. Стали брать у меня номер телефона, чтобы попасть именно в мою машину. И я предложил индивидуальные поездки за 2500 рублей в час. Мы катаемся по городу, клиенты поют в свое удовольствие, - рассказывает Андрей Ивашкевич.Диско-караоке-такси стали использовать в качестве сюрприза для друзей, заказывать на День рождения.- И даже на свадьбу. На днях вез актрису Катерину Шпицу и ее любимого человека Руслана Панова в ЗАГС, а потом в ресторан. Однажды Катя вызвала такси и ей так понравилось, что в день свадьбы она позвонила мне рано утром и попросила отвезти их в ЗАГС – это была веселая поездка, - вспоминает Андрей Ивашкевич.- Автограф оставила? – спрашиваю.- Мы сфотографировались. В наше время круче автографа, когда благодарный клиент рассказывает о тебе в соцсетях, а там просмотры, подписки – это работает круче всего. Я уже и Тик-ток завел, видео со свадьбы посмотрели почти 400 тысяч человек.- А кого еще подвозили?- Как-то вез Марата Башарова, такой веселенький был, не пел. Актриса Анастасия Уколова из «Молодежки» пела песню Егора Крида. А как-то вез своего кумира – Шуру. Такой он приятный оказался, мы сфотографировались.У таксиста есть даже фотография с группой «Scorpions». Но тогда Андрей Ивашкевич еще не работал таксистом и не жил в Москве. Сел за руль он, когда решил сменить работу официанта.- Я сам из Минска, где работал официантом в самом крутом ночном клубе по тем временам, и в 2000 годах приезжали «Scorpions». Я обслуживал их. Солист из них самым скромным оказался, отрывались по полной программе. Помню, что музыканты попросили пасту, пришлось искать ночью макароны, - смеется Андрей Ивашкевич.Ночные клубы с диско-шарами он решил бросить и стал покорять столицу, нашел работу официанта в ресторане «Белая Русь» на Большой Никитской. Но ночная подработка в такси неожиданно стала приносить намного больше денег.- Ноябрь-декабрь может принести около 170 тысяч рублей, а караоке - это дополнительная подработка. Одна бизнес-вумен регулярно заказывает на несколько часов машину, берет бутылочку игристого, поет. Вот хочется ей отдохнуть от офиса, снять напряжение. Она заказала машину и в новогоднюю ночь - накатали на 30 тысяч рублей. И постоянных клиентов становится все больше.- А есть у вас конкуренты?- Знаю, что несколько машин тоже украшены подсветкой, но у меня же караоке, недавно еще купил бокалы, чтобы не использовали пластиковые стаканчики. Сервис дорабатываю.После беседы прошу включить караоке, хотя петь хорошо и не умею.- Расслабьтесь, у меня здесь не филармония, - говорит Андрей.Пока думаю, что же выбрать из репертуара, таксист продолжает рассказывать, что во время карантина диско-караоке-такси было особенно актуальным. Все помним ограничение, когда рестораны и клубы работали до 23.00. Многие не доезжали до клубов, а уже оставались в \\"караоке на колесах\\".- Буду петь песню группы \\"Градусы\\", - говорю.- Отличный выбор! - подбадривает таксист.Мы проезжаем по Ленинградке, песня заканчивается. Вспоминаю, что москвички чаще всего поют песни Аллегровой. И вот уже из нашей машины звучит \\"И вечерний экипаж ее уносит на окраину Москвы. И там шальная императрица... \\". Признаюсь, что после третьей песни я окончательно забыла, что не умею петь. В машине столько огней, за окном ночная Москва, пролетаем вдоль Ходынского поля.- Продолжайте петь. Вот так, еще немного - и в шоу \\"Голос\\", - улыбаясь, говорит Андрей.