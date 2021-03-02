Цветы к 8 марта в Москве: тюльпаны подорожали на 30%

Продавцы цветов предупредили, что к Международному женскому дню букеты подорожают на 30%. Это связано с изменением цен при транспортировке цветов из Европы. Фото: Мария ЛЕНЦ

Продавцы цветов предупредили, что к Международному женскому дню букеты подорожают на 30%. Это связано с изменением цен при транспортировке цветов из Европы.

- Цены увеличились в среднем на 30%, в зависимости от того, какие цветы. В основном, все цветы импортные. Ведь даже розы или тюльпаны, которые выращивают у нас, привезены из Голландии – посадочный материал (луковицы) приходится покупать заграницей, - рассказывает Валентина Сафронова, президент Ассоциации российских флористов.

Мода на цветы к 8 марта

Стабильно к празднику цветы всегда дорожают на 20%, а в этом году еще и добавились налоги на границе, что и привело к фантастическим ценникам на цветы уже 14 февраля.

- Остановили машины на границе с Белоруссией, ни одна машина не прошла, а были морозы и практически весь товар переморозили. Сейчас, вроде, этот вопрос с налогами (НДС) решили и практически весь ассортимент цветов должен прийти, но цены выросли существенно, - рассказала Валентина Сафронова.

Какой-то определенной моды на цветы к 8 марта нет – мужчины хотят выбрать букет подешевле, а женщины хотели бы получить весенние букеты (тюльпаны, гиацинты, нарциссы).

- В цветочных салонах тюльпаны сегодня стоят от 80 до 100 рублей за штуку, розы – от 150 рублей за штуку. Гиацинты не всем нравятся из-за сильного запаха, нарциссы – быстро вянут, - говорит Сафронова.

В цветочных салонах советуют при выборе тюльпанов обращать внимание не на объем бутона и яркость цвета, так как это как раз означает, что цветы уже достигли своего пика, им осталось раскрыться и их срок окончен. Лучше смотреть на цветок плотный и слегка зеленоватый, ведь в воде тюльпаны имеют свойство расти несмотря на то, что они срезаны. И, кстати, стойкими являются, как российские, так и голландские тюльпаны. Отличия могут быть только по сорту и цене.

- Желательно отказаться от ярких и насыщенных цветов тюльпанов в пользу более спокойных оттенков: кремовых, светло-розовых, нежно-фиолетовых. Как и любой другой праздник, 8 марта не обходится без роз. Дам постарше, например, маму или жену, можно поздравить классическими красными цветами, а юным особам подарить персиковые, розовые, белые или желтые бутоны. Подарить можно и красивые миниатюрные фиалки, ландыши, азалии, - советует Татьяна, флорист магазина «Цветочка».

Важно

Цветы не являются переносчиками коронавируса

- Через цветы коронавирусная инфекция не передается. Приходить и покупать цветы можно. На эпидемиологическую ситуацию в городе это не повлияет, а значит праздник портить не нужно, - рассказал врач-педиатр Евгений Тимаков.

Опасения на счет доставки цветов от курьеров также излишни, по мнению врача. Год назад цветы не были переносчиками коронавируса и не повлияли на эпидемиологическую ситуацию. Количество заразившихся COVID-19 не увеличилось и от цветов, которые были подарены на 14 февраля.

Кстати

А хотят ли женщины цветы?

Удивительно, но тенденции меняются. Согласно опросу «Авито», всего 1% опрошенных женщин сказали, что желают получить на 8 марта цветы, большинство все же хотят подарки.

Что женщины хотят в подарок на 8 марта (данные опроса Авито)?

- 38% - ювелирные украшения,

- 30% - косметику или парфюмерию,

- 27% - подарочный сертификат или заботу (массаж, кофе в постель),

- 5% - одежду, обувь, гаджет, поездку за город, книгу, алкоголь, домашнее животное, цветы, деньги, фен, телевизор.

Что планируют подарить мужчины

В этом году большинство мужчин планируют подарить дамам косметику, парфюмерию и подарочный сертификат в любимый магазин.

- Около 8% представителей сильного пола хотят порадовать даму цветами, - рассказали в «Авито».

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