«Она начала бить 2-летнего ребенка за упавшую вафлю»: Подробности скандала в московском частном детсаду

Как стало известно «КП», видео с моментом удара ребенка было снято на прошлой неделе.

«Комсомольской Правде» стали известны новые детали скандала в частном детском саду на юге Москвы. Как мы сообщали ранее, прокуратура сейчас проводит проверку - накануне сюда поступило коллективное заявление от нескольких семей. К нему мамы и папы приложили видео, как одна из воспитательниц избивает маленьких детей.

ЗАВЕДУЮЩАЯ ТОЖЕ БИЛА?!

Место происшествия - детский сад «Гудвин» на Нагатинской улице. Он арендует на первом этаже жилой двенадцатиэтажки две совмещенные квартиры, в которых три большие комнаты.

Как стало известно «КП», видео было снято на прошлой неделе.

- Все началось с того, что один из детей - Алеша, которому нет еще и двух лет - уронил на пол вафлю и она раскрошилась, - рассказал сайту kp.ru источник, знакомый с ситуацией. - Воспитатель Мария Астапенко отреагировала на это очень нервно.

На записи видно: женщина с размаху бьет ребенка рукой по голове, а затем тащит его, плачущего, за руку в другую комнату. Потом достается девочке (чем провинилась малышка, непонятно) - воспитательница мотает ее как куклу.

- Мама мальчика также предоставила в прокуратуру аудиозапись, на котором слышны звуки ударов и малыш начинает кричать еще сильнее, - продолжает источник. - Мама считает, что в этот момент к экзекуции присоединяется заведующая детского сада. Это ее голос слышен на записи.

«ЭТО МОНТАЖ. Я ПОДАМ В СУД!»

Между тем, нам удалось пообщаться с мамой наказанной девочки.

- В этот детский сад мы попали около полугода назад, - рассказывает женщина. - Дочка два года. В обычный городской детский сад нас пока не берут, мы ждем очереди. Поэтому нашли такой вариант рядом с домом. Поначалу нам все нравилось. Но последние месяцы что-то странное начало происходить - воспитатели начали постоянно меняться. Потом нам передали эту запись.

По словам женщины, сегодня утром родители приехали в детский сад и показали видео заведующей.

- Но она совершенно спокойно заявила, что это монтаж. Мы потребовали, чтобы нам дали поговорить с воспитательницей. Эта женщина тоже начала говорить, что это монтаж. Якобы она не била мальчика, а по столу ударила, хотя на записи ведь очевидно. Зачем она лупила мою дочь, она даже ответить не смогла.

На обед детям выдают по половине котлеты.

Как уже сообщала ранее «Комсомольская Правда», видеозапись с избиениями детей сделала одна из сотрудниц «Гудвина».

- Она проработала месяц и заранее нам сказала, что уходит, потому что ее удивляет отношение в детсаду к детям. Она говорит, что такое жестокое отношение там - обычное дело. Заведующая в свою очередь угрожает, что будет подавать на нее в суд за то, что она передала это видео родителям…

«ДЕТИ СПЯТ ВАЛЕТОМ»

Москвичка рассказывает, что за полный день (с 8 часов утра до 19:00) родители платят по 18 тысяч рублей.

- Изначально нам говорили, что детский сад рассчитан на 15 детей. Но то, что мы видели на фотографиях и видео - очевидно, что по факту в этих трех комнатах полный день находятся около 30 малышей. Есть снимки: спальных мест всем не хватает, детей укладывают валетом, а некоторых даже на пол. При этом когда мамы и папы просили показать, как днем спят их дети, присылали фото, якобы один ребенок спит на целой кровати. С едой, как теперь выясняется, тоже были какие-то странности. Нам пишут, что на обед детям дают с гарниром по целой котлете. На самом деле, как стало известно, - половину.

Так спят малыши в частном детском садике "Гудвин".

Напомним, прокуратура намерена проверить частный детский сад по всем пунктам - в том числе на санитарно-эпидемиологическую и противопожарную безопасность.

«Комсомольская Правда» следит за развитием событий.

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